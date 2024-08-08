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Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии
Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии
Sputnik Грузия
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже 08.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Легендарные игроки итальянского "Милана" приедут в Тбилиси, чтобы 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи сыграть с ветеранами сборной Грузии, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который находится в Милане с рабочим визитом. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци. По словам мэра, он прекрасно знает любовь грузинских болельщиков к футболу, и такие встречи помогают дать еще больше стимулов подрастающему поколению. "Я уверен, что это будет очень интересная и зрелищная встреча", – заявил Каладзе. Начало матча легенд футбола состоится в 19:00 по тбилисскому времени. В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая. Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже. Мэр Тбилиси Каха Каладзе играл за итальянский "Милан" с 2001 по 2010 год. В составе "россонери" он дважды выигрывал кубок Лиги чемпионов УЕФА, что еще не удавалось ни одному грузинскому футболисту, а также становился чемпионом Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, каха каладзе, михаил месхи, ривалдо, уефа
спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, каха каладзе, михаил месхи, ривалдо, уефа
Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Легендарные игроки итальянского "Милана" приедут в Тбилиси, чтобы 21 сентября на стадионе имени Михаила Месхи сыграть с ветеранами сборной Грузии, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, который находится в Милане с рабочим визитом.
Матч пройдет в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. За "Интер" сыграли обладатель "Золотого мяча" Луиш Фигу, капитан команды Хавьер Дзанетти и чемпион мира Марко Матерацци.
"Двадцать первого сентября состоится товарищеская встреча, куда приедут игроки старого поколения "Милана". Этими игроками будут Кака, Сержиньо, Ривалдо, Зеедорф, Кафу, все, кто что-то создал, что-то сделал для "Милана". Мы всех увидим", – сказал Каладзе.
По словам мэра, он прекрасно знает любовь грузинских болельщиков к футболу, и такие встречи помогают дать еще больше стимулов подрастающему поколению.
"Я уверен, что это будет очень интересная и зрелищная встреча", – заявил Каладзе.
Начало матча легенд футбола состоится в 19:00 по тбилисскому времени.
"Этот год у нас особенный для грузинского футбола, и мы хотели сделать особый подарок грузинским болельщикам, и для этого мы проведем матч 21 сентября. Двадцать первого сентября мы встретимся со звездами "Милана", – рассказал генсекретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.
В составе грузинской сборной в мартовском матче против "Интера" сыграли лучший бомбардир сборной всех времен Шота Арвеладзе, ее бывший капитан и самый титулованный грузинский футболист Каха Каладзе, а также рекордсмен национальной команды Леван Кобиашвили, выдающийся грузинский футболист всех времен Георгий Кинкладзе и бывший тренер сборной Грузии Темур Кецбая.
Состав игроков на матч против ветеранов "Милана" объявят позже.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе играл за итальянский "Милан" с 2001 по 2010 год. В составе "россонери" он дважды выигрывал кубок Лиги чемпионов УЕФА, что еще не удавалось ни одному грузинскому футболисту, а также становился чемпионом Италии.