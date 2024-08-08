https://sputnik-georgia.ru/20240808/partiyu-saakashvili-sravnili-s-fashistskim-rezhimom-289371034.html

Партию Саакашвили сравнили с фашистским режимом

Партию Саакашвили сравнили с фашистским режимом

Sputnik Грузия

"Единое нацдвижение" нужно осудить, чтобы отдохнули не только власти, но и народ, считает Гурам Мачарашвили 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" – это политическая сила вредительства, поэтому ее нужно осудить и запретить как политический режим, заявил депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Накануне политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" распространил заявление, в котором говорится, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года. "Мы даем общественности обещание, что после выборов это обязательно произойдет", - говорится в заявление политсовета. По словам депутата, "Национальное движение" сразу же поглощает каждого, кто проявляет себя политически. "Это политическая сила вредительства. Вот почему ее нужно осудить, чтобы запретить эту политическую партию. После этого и оппозиция, и власти отдохнут, и, самое главное, отдохнет грузинский народ ", - отметил Мачарашвили. Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия – основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. В ходе вооруженного конфликта с грузинской стороны погибли более 400 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, германия, михаил саакашвили, гурам мачарашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, "сила народа", абхазия