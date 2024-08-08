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Сборная Грузии по греко-римской борьбе покидает Олимпиаду в Париже без медалей

Сборная Грузии по греко-римской борьбе покидает Олимпиаду в Париже без медалей

Sputnik Грузия

В репешаже, где у Гобадзе был шанс побороться за бронзу, он проиграл датчанину Турпал-Али Бисултанову 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лаша Гобадзе, выступающий в весовой категории до 87 кг, потерпел поражение в репешаже и покидает Олимпиаду в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего на Олимпиаде в Париже приняли участие трое грузинских борцов греко-римского стиля: Роберт Коблиашвили (-97 кг), Лаша Гобадзе (-87 кг) и Рамаз Зоидзе (-67 кг). Все трое включились в борьбу с 1/8 финала, но не смогли пробиться в финальный блок турнира. С 8 августа борьбу за медали Игр в Париже начинают четверо грузинских борцов вольного стиля. Первым на ковер выйдет Владимир Гамкрелидзе (-86 кг). Его соперником в 1/8 финала станет узбекский борец Джабраил Шапиев. Гамкрелидзе является чемпионом Европы 2022 года и серебряным призером чемпионата мира 2023 года. К 14-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, париж, роберт коблиашвили, лаша бекаури, тато григалашвили, олимпиада-2024 в париже