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Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась – мэр Тбилиси
Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась – мэр Тбилиси
Sputnik Грузия
Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась и власти страны ставят на первое место права человека, о чем и говорят международные рейтинги, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Согласно международному рейтингу свободы от физического насилия со стороны власти, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 90,3% по 100% системе оценки. Таким образом, Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия. При этом он поприветствовал организации, которые видят прогресс Грузии. "Свобода выражения мнений и слова в стране защищена на самом высоком уровне, что я лично приветствую. Сегодня все наоборот, идет преследование правительства", – сказал Каладзе. После смены власти в 2012 году, Грузия занимает третье место в мире по росту свободы от физического насилия со стороны власти. В 2012 году Грузия занимала 122 место в мировом рейтинге и по уровню физического насилия со стороны властей была одной из самых опасных стран в Европе. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 66 место в мировом рейтинге. По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Великобритания, Польша, Турция, Северная Македония, Израиль и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, каха каладзе, сми
грузия, новости, политика, каха каладзе, сми
Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась – мэр Тбилиси
Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась и власти страны ставят на первое место права человека, о чем и говорят международные рейтинги, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Согласно международному рейтингу свободы от физического насилия со стороны власти, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 90,3% по 100% системе оценки. Таким образом, Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия.
"У нас кардинально изменилась ситуация. У нынешнего правительства Грузии кардинально другой почерк и, конечно, такое отношение сохранится и в будущем. Для нас отправной точкой являются люди и права человека. У кого-то может быть другое мнение, но он имеет на него право. Я очень рад, что упомянутые организации дали правильную оценку", – сказал Каха Каладзе.
При этом он поприветствовал организации, которые видят прогресс Грузии.
"Свобода выражения мнений и слова в стране защищена на самом высоком уровне, что я лично приветствую. Сегодня все наоборот, идет преследование правительства", – сказал Каладзе.
После смены власти в 2012 году, Грузия занимает третье место в мире по росту свободы от физического насилия со стороны власти. В 2012 году Грузия занимала 122 место в мировом рейтинге и по уровню физического насилия со стороны властей была одной из самых опасных стран в Европе. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 66 место в мировом рейтинге.
По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Великобритания, Польша, Турция, Северная Македония, Израиль и США.