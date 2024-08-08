https://sputnik-georgia.ru/20240808/situatsiya-v-gruzii-v-otnoshenii-svobody-slova-kardinalno-izmenilas--mer-tbilisi-289378994.html

Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась – мэр Тбилиси

Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась – мэр Тбилиси

Sputnik Грузия

Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Ситуация в Грузии в отношении свободы слова кардинально изменилась и власти страны ставят на первое место права человека, о чем и говорят международные рейтинги, заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Согласно международному рейтингу свободы от физического насилия со стороны власти, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 90,3% по 100% системе оценки. Таким образом, Грузия заняла третье место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы от физического насилия. При этом он поприветствовал организации, которые видят прогресс Грузии. "Свобода выражения мнений и слова в стране защищена на самом высоком уровне, что я лично приветствую. Сегодня все наоборот, идет преследование правительства", – сказал Каладзе. После смены власти в 2012 году, Грузия занимает третье место в мире по росту свободы от физического насилия со стороны власти. В 2012 году Грузия занимала 122 место в мировом рейтинге и по уровню физического насилия со стороны властей была одной из самых опасных стран в Европе. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 66 место в мировом рейтинге. По итогам 2023 года Грузия опережает такие страны, как Великобритания, Польша, Турция, Северная Македония, Израиль и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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