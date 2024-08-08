https://sputnik-georgia.ru/20240808/skolko-zarabotala-gruziya-na-eksporte-persikov-i-nektarinov-289366202.html

Сколько заработала Грузия на экспорте персиков и нектаринов

Сколько заработала Грузия на экспорте персиков и нектаринов

Sputnik Грузия

В этом году рыночная стоимость 1 кг персиков по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 5% 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T09:48+0400

2024-08-08T09:48+0400

2024-08-08T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Экспорт 17,9 тысячи тонн персиков и нектаринов в период с 1 мая по 6 августа 2024 года принес Грузии 20,7 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Объемы экспорта на 4% (на 647 тонн) превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоимость экспорта выросла на 10%, или на 1,9 миллиона долларов. Всего за последние 10 лет Грузия экспортировала более 170 тысяч тонн персиков, заработав на этом 154 миллиона долларов. Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью госпрограммы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы, в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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персики, экономика, грузия, новости, сельское хозяйство