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СВО: "сумской прорыв" ВСУ – бессмысленная обреченность

СВО: "сумской прорыв" ВСУ – бессмысленная обреченность

Sputnik Грузия

Прорывом диверсионных групп и бронетехники из Сумской области на территорию России командование ВСУ пытается компенсировать огромные потери позиций и личного... 08.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-08T12:10+0400

2024-08-08T12:10+0400

2024-08-08T12:10+0400

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И все же войсковая операция украинского ГУР с приданными бронетанковыми частями и средствами ПВО выглядит не прорывом, а конвульсиями киевского режима.По данным российского Минобороны, утром 6 марта более трехсот боевиков 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к границе. Бандеровские обстрелы курских приграничных сел происходили и ранее, бронетехнику противник применил здесь впервые.Потери ВСУ за сутки боевых действий составили: 260 боевиков, семь танков, восемь БТР, три БМП, более 30 бронемашин, два ЗРК "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция РЭБ. Российскими средствами ПВО над Курской областью уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. В итоге "сумской прорыв" ВСУ не состоялся. Минобороны РФ к полудню 7 августа констатировало, что российские силы не допустили продвижение противника вглубь Курской области.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Оперативная обстановка на границе напряженная, но не критическая. Бандеровских диверсантов методично перемалывают в Суджанском и Кореневском районах. При этом совершенно неуместны буйные фантазии отдельных российских военблогеров о "прорыве противника к Курской АЭС", которая находится в 70 км от границы.Шумный провалГенштаб ВСУ пытается скорректировать операцию в Сумской области из-за ее фактического провала – рассчитывали на внезапность и быстрое продвижение до 30 км вглубь территории РФ. Киевским и натовским стратегам хотелось бы оттянуть на курское направление российские войска с "восточного фронта", десантироваться в районе Запорожской АЭС. В ближайшие сутки вероятно бессмысленное продолжение попыток вторжения в курские села, это едва ли не последняя возможность Зеленского показать западным хозяевам способность украинских войск противостоять российской армии.Днем ранее, 6 августа, провалом закончилась еще одна пиар-акция на крови – попытка высадки десанта ВСУ на Тендровскую косу в Херсонской области. Противнику не удалось достичь эффекта неожиданности, российские морские пехотинцы встретили врага как подобает — с огоньком. В скоротечном бою первые три плавсредства со спецназом ГУР Минобороны Украины были уничтожены, остальные девять – развернулись в обратном направлении.Маниакальное стремление киевского режима к терактам и эскалации объясняется необратимым поражением ВСУ на поле боя. Бандеровцы надеются расширить рамки украинского ТВД, любой ценой втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и видят в этом спасение от капитуляции. Однако командный состав ВСУ не понимает "стратегии" главкома Александра Сырского – на границе Курской области сгорают последние украинские резервы.Между тем российские войска 6 августа подняли флаг над Нью-Йорком и в ночь на 7 августа нанесли удары по военным объектам в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской и Харьковской областях – запас прочности ВС России (производство ракет и БПЛА) позволяет методично (ежесуточно) "накрывать" цели на всей территории противника. Диверсантов и бронетехнику ВСУ на границе Курской области оперативно уничтожат, и этот эпизод не отразится на темпе российского наступления по всему фронту. Издание The Economist отмечает: "ВСУ в отчаянии из-за скорости продвижения российских войск". Обреченность и безрассудство всегда идут рука об руку.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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