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Точный прогноз погоды в Грузии с 9 до 12 августа
Точный прогноз погоды в Грузии с 9 до 12 августа
Sputnik Грузия
В столице Грузии в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют в некоторых регионах Грузии 9-12 августа дождливую погоду, при этом температура воздуха днем будет прогреваться до +30...+32 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси в эти дни ожидаются кратковременные дожди. Температура в дневные часы составит +29...+31 градус. В прибрежных районах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 9 августа осадков не будет, а 10-12 августа ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 9 августа осадков не ожидается, а 10-12 августа обещают кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 10-12 августа ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 10-12 августа прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) прогнозируют кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь, возможны гроза, усиление ветра, град. Температура воздуха днем составит +26..+28 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) обещают кратковременный дождь, возможны гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Точный прогноз погоды в Грузии с 9 до 12 августа
В столице Грузии в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют в некоторых регионах Грузии 9-12 августа дождливую погоду, при этом температура воздуха днем будет прогреваться до +30...+32 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси в эти дни ожидаются кратковременные дожди. Температура в дневные часы составит +29...+31 градус.
В прибрежных районах Грузии (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 9 августа осадков не будет, а 10-12 августа ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 9 августа осадков не ожидается, а 10-12 августа обещают кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит +30...+32 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 10-12 августа ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) 10-12 августа прогнозируют дождь. Температура воздуха днем составит +23...+25 градусов.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидаются кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) прогнозируют кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь, возможны гроза, усиление ветра, град. Температура воздуха днем составит +26..+28 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) обещают кратковременный дождь, возможны гроза, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +20...+22 градуса.