https://sputnik-georgia.ru/20240808/tyazheloatlet-iz-gruzii-pokazal-na-olimpiade-v-parizhe-shestoy-rezultat-289370749.html

Тяжелоатлет из Грузии показал на Олимпиаде в Париже шестой результат

Тяжелоатлет из Грузии показал на Олимпиаде в Париже шестой результат

Sputnik Грузия

К 14-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии все еще четыре медали: золото, два серебра и бронза 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Шота Мишвелидзе, выступавший в весовой категории до 61 кг, завершил выступление на Олимпиаде в Париже, показав шестой результат в сумме двоеборья. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К 14-му дню Олимпиады в Париже в копилке сборной Грузии все еще четыре медали: золото, завоеванное дзюдоистом Лашей Бекаури (-90 кг), два серебра дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе (-100 кг), а также бронза боксера Лаши Гурули (-63,5 кг). Участие Мишвелидзе на турнире до конца оставалось под вопросом. По словам тренерского штаба, перед соревнованиями спортсмену напомнила о себе старая травма. Каждый вес Мишвелидзе брал, борясь с болью в руке.Первое место занял китаец Фабинь Ли (310 кг), второе – 20-летний Тирапонг Силачай из Таиланда (303 кг), третьим стал американец Хэмптон Моррис (298 кг). Выступление семикратного чемпиона Европы и мира, двукратного олимпийского чемпиона, тяжелоатлета Лаши Талахадзе состоится 10 августа. На Олимпийские игры в Париж отправились 28 грузинских спортсменов. Всего олимпийская сборная Грузии получила 29 лицензий. На предыдущей Олимпиаде в Токио, которая состоялась в 2021 году из-за пандемии коронавируса, Грузия завоевала восемь медалей: две золотых, пять серебряных и по одной бронзовой в дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, шота мишвелидзе, париж, олимпиада-2024 в париже, лаша бекаури, тато григалашвили