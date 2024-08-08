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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
Sputnik Грузия
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T16:41+0400
2024-08-08T16:41+0400
2024-08-08T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Более 4,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг днем ожидают 4 561 грузовой автомобиль.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, грузино-российская граница
грузия, новости, общество, верхний ларс, грузино-российская граница
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают проезда в Грузию
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Более 4,5 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в четверг днем ожидают 4 561 грузовой автомобиль.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.