https://sputnik-georgia.ru/20240808/vopros-ekstraditsii-azerbaydzhanskogo-zhurnalista-reshit-nezavisimyy-sud--papuashvili-289371996.html

Вопрос экстрадиции азербайджанского журналиста решит независимый суд – Папуашвили

Вопрос экстрадиции азербайджанского журналиста решит независимый суд – Папуашвили

Sputnik Грузия

Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа 08.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Вопрос экстрадиции в Грузии решает независимый суд, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о задержании в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. По данным МВД, Садыгов разыскивается Азербайджаном с 2024 года по фактам угроз и вымогательства. Тбилисский городской суд 4 августа избрал азербайджанскому журналисту в качестве меры пресечения экстрадиционное заключение сроком на три месяца. Решение приняла судья Кетеван Джачвадзе.По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, азербайджан, шалва папуашвили