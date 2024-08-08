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Вопрос экстрадиции азербайджанского журналиста решит независимый суд – Папуашвили
Вопрос экстрадиции азербайджанского журналиста решит независимый суд – Папуашвили
Sputnik Грузия
Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа 08.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-08T16:00+0400
2024-08-08T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Вопрос экстрадиции в Грузии решает независимый суд, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о задержании в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. По данным МВД, Садыгов разыскивается Азербайджаном с 2024 года по фактам угроз и вымогательства. Тбилисский городской суд 4 августа избрал азербайджанскому журналисту в качестве меры пресечения экстрадиционное заключение сроком на три месяца. Решение приняла судья Кетеван Джачвадзе.По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, азербайджан, шалва папуашвили
грузия, новости, общество, политика, азербайджан, шалва папуашвили
Вопрос экстрадиции азербайджанского журналиста решит независимый суд – Папуашвили
Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа
ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Вопрос экстрадиции в Грузии решает независимый суд, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос о задержании в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Садыгова.
Азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан в Тбилиси 3 августа. По данным МВД, Садыгов разыскивается Азербайджаном с 2024 года по фактам угроз и вымогательства.
"Вопрос экстрадиции решает независимый суд. Это вопрос правосудия и вмешиваться в него, конечно, нельзя", – заявил Папуашвили.
Тбилисский городской суд 4 августа избрал азербайджанскому журналисту в качестве меры пресечения экстрадиционное заключение сроком на три месяца. Решение приняла судья Кетеван Джачвадзе.
По информации СМИ, главред новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов в 2023 году переехал в Грузию вместе с семьей.