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5G в Грузии: Комиссия по коммуникациям объявила второй аукцион

5G в Грузии: Комиссия по коммуникациям объявила второй аукцион

Sputnik Грузия

Право участвовать в аукционах по отдельным лотам будет иметь только кампания, объявленная победителем хотя бы в одном из аукционов, объявленных по объединенным... 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T23:16+0400

2024-08-09T23:16+0400

2024-08-10T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям проведет во второй раз аукцион по внедрению мобильного интернета нового поколения 5G . Первый аукцион комиссия объявила в 2023 году, и нем участвовал только один оператор Selfie Mobile, который и выиграл часть лотов. По информации комиссии по связи, в связи с тем, что внедрение технологий нового поколения критически важно, она учла запросы операторов и через год после первого аукциона предоставляет компаниям вторую возможность поучаствовать в аукционе и представить технологию 5-го поколения. По решению комиссии, два аукциона будут объявлены по двум объединенным лотам – конкретному и абстрактному, которые не отличаются друг от друга по обязательствам по покрытию и цене. Оба объединенных лота состоят из двух разных полос частотного спектра – 700 и 3410–3710 МГц – и предусматривают одинаковое обязательство по покрытию населенных пунктов, при этом в обоих объединенных лотах соискатель лицензии будет иметь возможность приобрести лот по оптовой цене с обязательством оператора мобильной сети виртуального доступа ( MVNO) или без указанного обязательства. В отличие от прошлогоднего аукциона, обязательное требование по допуску MVNO для компаний, соискателей лицензии, будет отменено, поскольку, с одной стороны, на основе комплексного исследования телекоммуникационная комиссия наложила такое обязательство на оператора "Магтиком", а у компании Selfie Mobile уже есть это обязательство в рамках прошлогоднего аукциона. Помимо объединенных лотов, на аукционе будет объявлено еще 19 отдельных лотов. Цена всех лотов разная, в зависимости от диапазона и объема частотного спектра. Операторы, которые получат эти частоты, будут обязаны в течение следующих 7 лет постепенно покрыть сетью 5G густонаселенные районы Грузии, туристические районы, порты, аэропорты, железные дороги и основные автомагистрали. При построении сетей 5G операторы должны руководствоваться техническими нормами, определенными Европейским союзом, что будет способствовать высокому качеству и безопасности сети. Аукционы пройдут 9, 10, 11 и 12 октября этого года. Комиссия по связи начала активную работу по внедрению технологии 5G еще в 2020 году. Необходимые параметры и условия для внедрения технологии 5-го поколения были определены Комиссией по связи с учетом решений Европейской комиссии и опыта европейских регуляторов-партнеров. 5G — это новое поколение технологии беспроводного Интернета, которое по сравнению с существующими технологиями значительно увеличит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержки и вместе с сектором связи охватит такие важные сферы, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другое. Что, в свою очередь, укрепит экономику страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии