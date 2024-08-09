https://sputnik-georgia.ru/20240809/borba-s-nezakonnoy-vyrubkoy-lesa-v-gruzii-poslednie-dannye-289381628.html

Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии: последние данные

Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии: последние данные

Sputnik Грузия

В апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T11:58+0400

2024-08-09T11:58+0400

2024-08-09T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в июле 2024 года выявили 178 фактов незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети – 52 . Далее следуют: В целом в апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства. За период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 1 493 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы. Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вырубка лесов