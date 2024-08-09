https://sputnik-georgia.ru/20240809/borba-s-nezakonnoy-vyrubkoy-lesa-v-gruzii-poslednie-dannye-289381628.html
Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии: последние данные
Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии: последние данные
Sputnik Грузия
В апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T11:58+0400
2024-08-09T11:58+0400
2024-08-09T11:58+0400
грузия
новости
общество
вырубка лесов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/64/246296471_0:118:1281:838_1920x0_80_0_0_f8786da8520511ffde5451ec306659dd.jpg
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в июле 2024 года выявили 178 фактов незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети – 52 . Далее следуют: В целом в апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства. За период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 1 493 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы. Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24629/64/246296471_2:0:1277:956_1920x0_80_0_0_e12eb12245ad48d078056f0c00d5ee7b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, вырубка лесов
грузия, новости, общество, вырубка лесов
Борьба с незаконной вырубкой леса в Грузии: последние данные
В апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в июле 2024 года выявили 178 фактов незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего нарушений выявили в регионе Кахети – 52 . Далее следуют:
Самегрело – Земо Сванети – 27,
Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 13,
В целом в апреле было изъято более 221 кубического метра незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.
За период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 1 493 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.
На прошлой неделе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил правительству Грузии поправки в "Кодекс административных правонарушений" и "Уголовный кодекс Грузии", предусматривающие ужесточение наказания за незаконные лесопилки и вырубку леса в стране.
Согласно представленным правительству поправкам, нарушение требования о регистрации лесопилок повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет вместо штрафа.
Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья, согласно которой наличие на лесопилке круглых немаркированных стволов повлечет за собой лишение свободы на срок от одного до трех лет, а если речь идет о крупном размере, то будет предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ужесточаются и санкции за незаконную вырубку древесных растений. Поправки устанавливают уголовную ответственность за незаконную вырубку большого количества древесных растений в государственном лесу или заповедной зоне – от 5 до 7 лет лишения свободы.
Поправки будут переданы парламенту для обсуждения и вступят в силу после утверждения в трех чтениях законодательным органом.