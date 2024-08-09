https://sputnik-georgia.ru/20240809/gruzinskiy-borets-vyshel-v-chetvertfinal-na-olimpiade-v-parizhe-289385202.html

Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T14:47+0400

2024-08-09T14:47+0400

2024-08-09T15:21+0400

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гено петриашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже.Петриашвили победил в 1/8 финала украинского атлета Александра Хоцяновского со счетом 11-0. В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже