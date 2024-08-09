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Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T14:47+0400
2024-08-09T14:47+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже.Петриашвили победил в 1/8 финала украинского атлета Александра Хоцяновского со счетом 11-0. В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, новости, грузия, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
14:47 09.08.2024 (обновлено: 15:21 09.08.2024)
В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже.
Петриашвили победил в 1/8 финала украинского атлета Александра Хоцяновского со счетом 11-0.
В следующем поединке грузинский борец встретится с Робертом Бараном из Польши.
Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.