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Грузинский борец вышел в финал на Олимпиаде в Париже
Грузинский борец вышел в финал на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
В финале грузинский борец сразится с Амиром Хоссейном Заре, выступающим за Иран. 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в финал на Олимпиаде в Париже.Петриашвили победил в полуфинале Георгия Мешвилдишвили, выступающего за Азербайджан, со счетом 7:0.В финале грузинский борец сразится с Амиром Хоссейном Заре, выступающим за Иран. Поединок пройдет в субботу вечером, ориентировочно в 22:05 по тбилисскому времени.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже
Грузинский борец вышел в финал на Олимпиаде в Париже
21:12 09.08.2024 (обновлено: 21:14 09.08.2024)
В финале грузинский борец сразится с Амиром Хоссейном Заре, выступающим за Иран.
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в финал на Олимпиаде в Париже.
Петриашвили победил в полуфинале Георгия Мешвилдишвили, выступающего за Азербайджан, со счетом 7:0.
В финале грузинский борец сразится с Амиром Хоссейном Заре, выступающим за Иран. Поединок пройдет в субботу вечером, ориентировочно в 22:05 по тбилисскому времени.
Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.