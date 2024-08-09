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Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 9 августа
Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 9 августа
Sputnik Грузия
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Один грузинский спортсмен выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в пятницу, 9 августа.В 13 день Олимпиады разыграют 36 комплектов медалей в 17 видах спорта.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Вольная борьбаГрузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории свыше 125 килограммов, встретится в поединке 1/8 финала с украинским атлетом Александром Хоцяновским. Встреча пройдет в 14:03 по тбилисскому времени.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 9 августа

10:52 09.08.2024
© AP Photo / Aaron FavilaГено Петриашвили
Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Aaron Favila
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В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Один грузинский спортсмен выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в пятницу, 9 августа.
В 13 день Олимпиады разыграют 36 комплектов медалей в 17 видах спорта.
В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.

Вольная борьба

Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории свыше 125 килограммов, встретится в поединке 1/8 финала с украинским атлетом Александром Хоцяновским. Встреча пройдет в 14:03 по тбилисскому времени.
Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.
© SputnikГрузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2024
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
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