https://sputnik-georgia.ru/20240809/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniy-gruzin-9-avgusta-289381315.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 9 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 9 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии четыре медали – золото, два серебра и бронза 09.08.2024, Sputnik Грузия

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спорт

грузия

новости

гено петриашвили

борьба

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Один грузинский спортсмен выступит на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в пятницу, 9 августа.В 13 день Олимпиады разыграют 36 комплектов медалей в 17 видах спорта.В копилке сборной Грузии четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Вольная борьбаГрузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории свыше 125 килограммов, встретится в поединке 1/8 финала с украинским атлетом Александром Хоцяновским. Встреча пройдет в 14:03 по тбилисскому времени.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже