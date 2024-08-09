https://sputnik-georgia.ru/20240809/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2024-tserkovnyy-kalendar-289388902.html

Какого числа начинается Успенский пост в 2024? Церковный календарь

Какого числа начинается Успенский пост в 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

Успенский – один из многодневных постов церковного календаря, которому верующие следуют перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T20:01+0400

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Успение Богородицы - одно из главных торжеств церковного календаря - православные отмечают его ежегодно 28 августа. Какого числа в 2024 году начинается Успенский пост по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа начинается? Успенский пост – единственный в церковном календаре, посвященный Богородице, который ежегодно начинается 14 августа. После Спасителя, Богоматерь – самое почитаемое лицо, многочисленные храмы и монастыри, посвященные Успению Богородицы, возведены по всему миру. Грузия считается страной-уделом Богородицы, и праздник Успения Божьей Матери – особо почитаемое торжество в стране. День Успения Богородицы в Грузии называют Мариамоба, и он является государственным праздником в стране и выходным днем. Церковный календарь Успенский пост соблюдают с первых веков христианства. Правда, вначале в августе было два поста – Преображенский и Успенский, которые разделял праздник Преображения Господня. По церковному календарю торжество отмечают 19 августа. Посты в единый Успенский объединил император Лев VI Мудрый. Успенский пост окончательно установили на Константинопольском Соборе в 1166 году. Возглавлял Собор Патриарх Лука. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников, успенский пост