https://sputnik-georgia.ru/20240809/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-avgusta-2024-289379553.html
Какой сегодня церковный праздник: 9 августа 2024
Какой сегодня церковный праздник: 9 августа 2024
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 9 августа отмечают день памяти святых Пантелеймона, Анфисы, Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T01:01+0400
2024-08-09T01:01+0400
2024-08-09T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.ПантелеймонПо церковному календарю 9 августа поминают одного из самых почитаемых святых – великомученика и целителя Пантелеймона.Родился будущий святой в семье знатного язычника в городе Никомидии (на территории современной Турции). Мальчика назвали Пантолеон, что в переводе с греческого означает "лев во всем".Мать Пантолеона Еввула воспитывала сына в христианской вере. Именно от нее он получил любовь к добрым делам. После смерти матери Пантолеона отдали в языческую начальную школу. После школы он стал учиться врачебному искусству у врача Евфросина, знаменитого в Никомидии.Святой Пантелеймон, признанный великим целителем еще при жизни, посвятил жизнь больным, страждущим, нищим и убогим. Он лечил безвозмездно всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Спасителя.К святому по сей день обращаются с молитвами при разных заболеваниях, чудотворная икона Пантелеймона покровительствует врачам и больным.АнфисаПо церковному календарю 9 августа поминают преподобную Анфису, жившую в VIII веке в Мантинее Пафлагонской (Малая Азия).Преподобная, рано оставив мир, подвизалась в горах в полном уединении. Приняв постриг, она стала игуменьей в монастыре, где собралось 90 сестер. Во время правления императора Константина Копронима (741-775) преподобная пострадала за почитание святых икон.Анфису за отказ отречься по приказу Константина Копронима подвергли пыткам. Мученица супруге императора, присутствующей на пытках, предсказала рождение мальчика и девочки.Преподобную отпустили на свободу, когда пророчество исполнилось. Она скончалась в своей обители в глубокой старости. А дочь императора назвали Анфисой.РавноапостольныеПо церковному календарю 9 августа поминают равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Савву, Горазда и Ангеляра – учеников святых Кирилла и Мефодия.Жили священники-славяне на рубеже IX-X веков. Славянские просветители, будучи учениками святых Кирилла и Мефодия, продолжили дело равноапостольных братьев. Они противостояли латино-немецким миссионерам, которых поддерживала светская власть, защищая идею богослужения на латыни.Епископом Моравии после Мефодия был Горазд. В то время национальным языкам и культуре славянских народов отводилось второстепенное место. Ученики святого Мефодия пережили несправедливый суд, пытки и тюремное заключение. Узников из рабства выкупил посол Византии.Затем просветительскую деятельность Климент, Наум и Ангеляр продолжили в Болгарии, где царь Борис встретил исповедников с радостью и почетом. Святитель Климент служил в церкви, организовал школу, проповедовал и писал на славянском языке. Свои труды он продолжил и при новом царе Симеоне.Климент считается первым славянским писателем, а его труды – первыми образцами славянской духовной литературы.ИмениныПо церковному календарю 9 августа именины отмечают Анфиса, Климент, Герман, Наум, Пантелеймон, Николай и Савва.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 9 августа 2024
По православному церковному календарю 9 августа отмечают день памяти святых Пантелеймона, Анфисы, Климента, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 9 августа поминают одного из самых почитаемых святых – великомученика и целителя Пантелеймона.
Родился будущий святой в семье знатного язычника в городе Никомидии (на территории современной Турции). Мальчика назвали Пантолеон, что в переводе с греческого означает "лев во всем".
Мать Пантолеона Еввула воспитывала сына в христианской вере. Именно от нее он получил любовь к добрым делам. После смерти матери Пантолеона отдали в языческую начальную школу. После школы он стал учиться врачебному искусству у врача Евфросина, знаменитого в Никомидии.
Святой Пантелеймон, признанный великим целителем еще при жизни, посвятил жизнь больным, страждущим, нищим и убогим. Он лечил безвозмездно всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Спасителя.
К святому по сей день обращаются с молитвами при разных заболеваниях, чудотворная икона Пантелеймона покровительствует врачам и больным.
По церковному календарю 9 августа поминают преподобную Анфису, жившую в VIII веке в Мантинее Пафлагонской (Малая Азия).
Преподобная, рано оставив мир, подвизалась в горах в полном уединении. Приняв постриг, она стала игуменьей в монастыре, где собралось 90 сестер. Во время правления императора Константина Копронима (741-775) преподобная пострадала за почитание святых икон.
Анфису за отказ отречься по приказу Константина Копронима подвергли пыткам. Мученица супруге императора, присутствующей на пытках, предсказала рождение мальчика и девочки.
Преподобную отпустили на свободу, когда пророчество исполнилось. Она скончалась в своей обители в глубокой старости. А дочь императора назвали Анфисой.
По церковному календарю 9 августа поминают равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Савву, Горазда и Ангеляра – учеников святых Кирилла и Мефодия.
Жили священники-славяне на рубеже IX-X веков. Славянские просветители, будучи учениками святых Кирилла и Мефодия, продолжили дело равноапостольных братьев. Они противостояли латино-немецким миссионерам, которых поддерживала светская власть, защищая идею богослужения на латыни.
Епископом Моравии после Мефодия был Горазд. В то время национальным языкам и культуре славянских народов отводилось второстепенное место. Ученики святого Мефодия пережили несправедливый суд, пытки и тюремное заключение. Узников из рабства выкупил посол Византии.
Затем просветительскую деятельность Климент, Наум и Ангеляр продолжили в Болгарии, где царь Борис встретил исповедников с радостью и почетом. Святитель Климент служил в церкви, организовал школу, проповедовал и писал на славянском языке. Свои труды он продолжил и при новом царе Симеоне.
Климент считается первым славянским писателем, а его труды – первыми образцами славянской духовной литературы.
По церковному календарю 9 августа именины отмечают Анфиса, Климент, Герман, Наум, Пантелеймон, Николай и Савва.
Материал подготовлен на основе открытых источников.