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Контракт с ремонтной компанией по восстановлению Гергетской церкви в Казбеги расторгнут
Контракт с ремонтной компанией по восстановлению Гергетской церкви в Казбеги расторгнут
Sputnik Грузия
Повторный тендер на восстановление Гергетской церкви будет объявлен в ближайшие дни, говорится в сообщении агентства 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T17:40+0400
2024-08-09T17:40+0400
2024-08-09T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия разорвало контракт с компанией, осуществлявшей ремонт памятника культурного наследия национального значения, церкви Гергети в муниципалитете Казбеги. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Контракт на сумму в 614 тысяч лари с компанией "Джава Констракшен" был заключен 27 февраля 2024 года. Проектом была предусмотрена замена кровли главного храма и колокольни, устройство системы водопровода, консервация каменной кладки наружных и внутренних стен, направление потоков естественных осадков с периметра храма во двор. Агентство отмечает, что, несмотря на многократные предупреждения, одна из основных работ, определенных проектом (устройство кровли храма), которая по согласованному плану-графику должна была начаться 25 апреля 2024 года, так и не была начата до момента прекращения договора 2 августа 2024 г., необходимые материалы для строительства кровли на объекте отсутствовали. К тому же компания "Джава Констракшен" будет обязана выплатить неустойку в размере 73 680 лари. Гергетский храм Пресвятой Троицы является памятником XIV века и вызывает особый интерес туристов. Церковь расположена на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря и является одной из главных достопримечательностей Казбегского района. Этот удивительный храм был построен еще в XIV веке и до сих пор является единственным крестово-купольным храмом в Казбегском районе. Кроме самого храма Пресвятой Троицы, в комплекс входит колокольня XIV века. В советское время церковь была закрыта, но 16 июля 1980 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел в храме литургию и назвал этот день Днем любви. С тех пор ежегодно 16 июля в Гергети собирается множество верующих. В этот день Православная церковь Грузии отмечает День духовной любви – "Гергетоба".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, казбеги, гергетский храм троицы, общество, патриархия грузии, религия
грузия, новости, казбеги, гергетский храм троицы, общество, патриархия грузии, религия
Контракт с ремонтной компанией по восстановлению Гергетской церкви в Казбеги расторгнут
Повторный тендер на восстановление Гергетской церкви будет объявлен в ближайшие дни, говорится в сообщении агентства
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия разорвало контракт с компанией, осуществлявшей ремонт памятника культурного наследия национального значения, церкви Гергети в муниципалитете Казбеги.
Контракт на сумму в 614 тысяч лари с компанией "Джава Констракшен" был заключен 27 февраля 2024 года. Проектом была предусмотрена замена кровли главного храма и колокольни, устройство системы водопровода, консервация каменной кладки наружных и внутренних стен, направление потоков естественных осадков с периметра храма во двор.
"В результате многочисленных проверок, проведенных агентством, было выявлено, что работы компании-победителя тендера проводились с нарушением плана и графика", – пояснило Агентство причину разрыва контракта.
Агентство отмечает, что, несмотря на многократные предупреждения, одна из основных работ, определенных проектом (устройство кровли храма), которая по согласованному плану-графику должна была начаться 25 апреля 2024 года, так и не была начата до момента прекращения договора 2 августа 2024 г., необходимые материалы для строительства кровли на объекте отсутствовали.
К тому же компания "Джава Констракшен" будет обязана выплатить неустойку в размере 73 680 лари.
"Повторный тендер на восстановление Гергетской Троицы будет объявлен в ближайшие дни", – отмечают в Агентстве.
Гергетский храм Пресвятой Троицы является памятником XIV века и вызывает особый интерес туристов. Церковь расположена на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря и является одной из главных достопримечательностей Казбегского района.
Этот удивительный храм был построен еще в XIV веке и до сих пор является единственным крестово-купольным храмом в Казбегском районе.
Кроме самого храма Пресвятой Троицы, в комплекс входит колокольня XIV века. В советское время церковь была закрыта, но 16 июля 1980 года Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел в храме литургию и назвал этот день Днем любви.
С тех пор ежегодно 16 июля в Гергети собирается множество верующих. В этот день Православная церковь Грузии отмечает День духовной любви – "Гергетоба".