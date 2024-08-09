https://sputnik-georgia.ru/20240809/petriashvili-vyshel-v-polufinal-olimpiyskogo-turnira-po-volnoy-borbe-289386108.html

Петриашвили вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

Петриашвили вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

Sputnik Грузия

За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T15:27+0400

2024-08-09T15:27+0400

2024-08-09T16:11+0400

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гено петриашвили

борьба

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в полуфинал на Олимпиаде в Париже.Петриашвили победил в 1/4 финала Роберта Барана из Польши со счетом 9-2.За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан. Поединок пройдет сегодня вечером, ориентировочно в 20:45 по тбилисскому времени.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже