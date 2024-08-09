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Петриашвили вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
Петриашвили вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
Sputnik Грузия
За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T15:27+0400
2024-08-09T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в полуфинал на Олимпиаде в Париже.Петриашвили победил в 1/4 финала Роберта Барана из Польши со счетом 9-2.За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан. Поединок пройдет сегодня вечером, ориентировочно в 20:45 по тбилисскому времени.Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже
спорт, новости, грузия, гено петриашвили, борьба, олимпиада-2024 в париже
Петриашвили вышел в полуфинал олимпийского турнира по вольной борьбе
15:27 09.08.2024 (обновлено: 16:11 09.08.2024)
За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в полуфинал на Олимпиаде в Париже.
Петриашвили победил в 1/4 финала Роберта Барана из Польши со счетом 9-2.
За выход в финал грузинский борец сразится с Георгием Мешвилдишвили, выступающим за Азербайджан. Поединок пройдет сегодня вечером, ориентировочно в 20:45 по тбилисскому времени.
Гено Петриашвили – трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.