https://sputnik-georgia.ru/20240809/pozhar-v-tbilisi--stolb-dyma-viden-s-raznykh-tochek-goroda-289387239.html

Пожар в Тбилиси – столб дыма видно с разных точек города

Пожар в Тбилиси – столб дыма видно с разных точек города

Sputnik Грузия

В результате пожара никто не пострадал 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T17:46+0400

2024-08-09T17:46+0400

2024-08-09T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Столб дыма от пожара в Тбилиси испугал жителей и гостей столицы – его было видно с разных точек города, и фотографии заполонили социальные сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дым шел от загоревшихся вторичных покрышек в районе Лоткина выше железнодорожного вокзала в Тбилиси на склоне холма, согласно данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Пожарным удалось ликвидировать огонь. В результате происшествия никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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