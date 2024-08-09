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Пожар в Тбилиси – столб дыма видно с разных точек города
Пожар в Тбилиси – столб дыма видно с разных точек города
Sputnik Грузия
В результате пожара никто не пострадал 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T17:46+0400
2024-08-09T17:46+0400
2024-08-09T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Столб дыма от пожара в Тбилиси испугал жителей и гостей столицы – его было видно с разных точек города, и фотографии заполонили социальные сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дым шел от загоревшихся вторичных покрышек в районе Лоткина выше железнодорожного вокзала в Тбилиси на склоне холма, согласно данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Пожарным удалось ликвидировать огонь. В результате происшествия никто не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Пожар в Тбилиси – столб дыма видно с разных точек города
17:46 09.08.2024 (обновлено: 17:49 09.08.2024)
В результате пожара никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Столб дыма от пожара в Тбилиси испугал жителей и гостей столицы – его было видно с разных точек города, и фотографии заполонили социальные сети.
Дым шел от загоревшихся вторичных покрышек в районе Лоткина выше железнодорожного вокзала в Тбилиси на склоне холма, согласно данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожарным удалось ликвидировать огонь. В результате происшествия никто не пострадал.