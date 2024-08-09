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"Преступления Саакашвили не имеют срока давности" – политолог
"Преступления Саакашвили не имеют срока давности" – политолог
Sputnik Грузия
Преступления, совершенные режимом Саакашвили против человечества, намного серьезнее, чем те, за которые он отбывает наказание в палате люкс, считает политолог... 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T18:07+0400
2024-08-09T18:07+0400
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Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Но тем не менее непонятно, зачем это делать после выборов, когда это, как минимум, стоило сделать к выборам. Потому что главными соперниками "Грузинской мечты" являются люди, организовавшие и исполнившие эту многоцелевую авантюру", - подчеркнул Хидирбегишвили.Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" распространил заявление, в котором говорится, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года.После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, тбилиси, москва, грузия, арно хидирбегишвили, единое национальное движение, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, тбилиси, москва, грузия, арно хидирбегишвили, единое национальное движение, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео
"Преступления Саакашвили не имеют срока давности" – политолог
18:07 09.08.2024 (обновлено: 18:34 09.08.2024)
Преступления, совершенные режимом Саакашвили против человечества, намного серьезнее, чем те, за которые он отбывает наказание в палате люкс, считает политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Но тем не менее непонятно, зачем это делать после выборов, когда это, как минимум, стоило сделать к выборам. Потому что главными соперниками "Грузинской мечты" являются люди, организовавшие и исполнившие эту многоцелевую авантюру", - подчеркнул Хидирбегишвили.
Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" распространил заявление, в котором говорится, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года.
После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.