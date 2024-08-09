https://sputnik-georgia.ru/20240809/prestupleniya-saakashvili-ne-imeyut-sroka-davnosti---politolog-289388041.html

"Преступления Саакашвили не имеют срока давности" – политолог

"Преступления Саакашвили не имеют срока давности" – политолог

Sputnik Грузия

Преступления, совершенные режимом Саакашвили против человечества, намного серьезнее, чем те, за которые он отбывает наказание в палате люкс, считает политолог... 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T18:07+0400

2024-08-09T18:07+0400

2024-08-09T18:34+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

тбилиси

москва

грузия

арно хидирбегишвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/09/289387729_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d45ff43e3ddfafae57491e6544df57aa.jpg

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Но тем не менее непонятно, зачем это делать после выборов, когда это, как минимум, стоило сделать к выборам. Потому что главными соперниками "Грузинской мечты" являются люди, организовавшие и исполнившие эту многоцелевую авантюру", - подчеркнул Хидирбегишвили.Августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта", заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне политсовет правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" распространил заявление, в котором говорится, что для развития и долгосрочного мира важно дать надлежащую правовую оценку событиям августа 2008 года.После августовской войны Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями.Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.

тбилиси

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, тбилиси, москва, грузия, арно хидирбегишвили, единое национальное движение, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, пресс-центр, видео