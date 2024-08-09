https://sputnik-georgia.ru/20240809/semeynyy-arkhiv-nani-bregvadze-budet-khranitsya-v-natsionalnom-arkhive-gruzii-289382146.html

Семейный архив Нани Брегвадзе будет храниться в Национальном архиве Грузии

Семейный архив Нани Брегвадзе будет храниться в Национальном архиве Грузии

Sputnik Грузия

Среди документов – романсы и эстрадные песни, записанные в разное время на магнитные ленты, грампластинки и аудиокассеты, и другое 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T12:59+0400

2024-08-09T12:59+0400

2024-08-09T12:59+0400

грузия

новости

культура

нани брегвадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/15/268747597_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7e655f917c900701a34ffa55955b8027.jpg

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Известная грузинская певица, легенда советской эстрады Нани Брегвадзе, которую по праву называют "королевой романса", передала Национальному архиву Министерства юстиции Грузии сохранившиеся в семье аудио-, фото- и письменные материалы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Среди документов – романсы и эстрадные песни, записанные в разное время на магнитные ленты, грампластинки и аудиокассеты, а также концертные афиши, программки, письма и другие документы. Переданные Национальному архиву семейные материалы сохранились довольно хорошо, однако поэтапно нуждаются в описи и технической обработке. "Она издала множество пластинок, записанных в разных странах. У Национального архива были довольно много записей, однако тот фонд, который к нам поступил, сделает наш архив более многообразным", – заявила начальница отдела архива кинофотофонодокументов Национального архива Минюста Грузии Екатерине Саникидзе. После архивной обработки материалы семейного архива Нани Брегвадзе будут доступны заинтересованным лицам в залах исследователей Национального архива. Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси в семье, в которой пели почти все – прабабушка, тетя, мама, сестры и брат. С шести лет Брегвадзе пела русские романсы и песни. В 1961 году она закончила Тбилисскую государственную консерваторию им. Вано Сараджишвили. Сценическую деятельность начала в 1956 году. В 1959-1964 годах была солисткой ансамбля "Рэро", после этого 15 лет пела в ансамбле "Орэра", а с 1980 года начала сольную карьеру. Нани Брегвадзе также снималась в фильмах "Орэра, полный вперед!", "Ожерелье для моей любимой", "Голубые города". Песни в ее исполнении звучат в фильмах "Дата Туташхия", "Мелодии Верийского квартала", "Встреча в горах" и многих других. Удостоена званий народной артистки Грузии и СССР. В ее репертуаре – широко известные песни и романсы "Калитка", "Дорогой длинною", "Ожидание", "Потерянная любовь", "Где же был ты, мой любимый", "Я помню вальса звук прелестный", "Только раз бывает в жизни встреча".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, нани брегвадзе