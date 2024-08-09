https://sputnik-georgia.ru/20240809/umerla-aktrisa-izvestnogo-v-gruzii-seriala-medeya-lortkipanidze-289383429.html

Умерла актриса известного в Грузии сериала Медея Лорткипанидзе

Умерла актриса известного в Грузии сериала Медея Лорткипанидзе

Sputnik Грузия

Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T12:19+0400

2024-08-09T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Известная грузинская актриса Медея Лорткипанидзе скончалась в возрасте 86 лет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие. Похороны актрисы пройдут 13 августа на кладбище Тбилисского моря. Медея Лорткипанидзе стала особенно популярной благодаря сериалу "Подруги моей жены", где она сыграла роль тети Мананы – типичной грузинской свекрови. Медее Лорткипанидзе было 73 года, когда ее пригласили на эту роль, а недавно, 1-го февраля, ей исполнилось 86 лет. "Я прожила очень интересную жизнь, и теперь у меня есть любовь людей, и это наполняет меня", – сказала Лорткипанидзе в одном своих последних интервью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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