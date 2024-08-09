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Умерла актриса известного в Грузии сериала Медея Лорткипанидзе
Умерла актриса известного в Грузии сериала Медея Лорткипанидзе
Sputnik Грузия
Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Известная грузинская актриса Медея Лорткипанидзе скончалась в возрасте 86 лет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие. Похороны актрисы пройдут 13 августа на кладбище Тбилисского моря. Медея Лорткипанидзе стала особенно популярной благодаря сериалу "Подруги моей жены", где она сыграла роль тети Мананы – типичной грузинской свекрови. Медее Лорткипанидзе было 73 года, когда ее пригласили на эту роль, а недавно, 1-го февраля, ей исполнилось 86 лет. "Я прожила очень интересную жизнь, и теперь у меня есть любовь людей, и это наполняет меня", – сказала Лорткипанидзе в одном своих последних интервью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, тбилиси
новости, грузия, культура, тбилиси
Умерла актриса известного в Грузии сериала Медея Лорткипанидзе
Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Известная грузинская актриса Медея Лорткипанидзе скончалась в возрасте 86 лет.
Информацию о кончине актрисы в социальной сети распространили ее родные и близкие.
"У меня больше нет мамы. Теплой, милой, безмерно любящей и любимой. Как смириться с жизнью без нее…" – написала Шорена Махарадзе.
Похороны актрисы пройдут 13 августа на кладбище Тбилисского моря.
Медея Лорткипанидзе стала особенно популярной благодаря сериалу "Подруги моей жены", где она сыграла роль тети Мананы – типичной грузинской свекрови.
Медее Лорткипанидзе было 73 года, когда ее пригласили на эту роль, а недавно, 1-го февраля, ей исполнилось 86 лет.
"Я прожила очень интересную жизнь, и теперь у меня есть любовь людей, и это наполняет меня", – сказала Лорткипанидзе в одном своих последних интервью.