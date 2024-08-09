https://sputnik-georgia.ru/20240809/vladeltsam-zhivotnykh-v-gruzii-budet-prosche-razobratsya-s-vetpreparatami-289382920.html

Владельцам животных в Грузии будет проще разобраться с ветпрепаратами

Владельцам животных в Грузии будет проще разобраться с ветпрепаратами

Sputnik Грузия

Информация о ветпрепарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или как вкладыш 09.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-09T13:42+0400

2024-08-09T13:42+0400

2024-08-09T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ветеринарные препараты, которые продают в Грузии, должны быть с аннотацией или информацией о препарате на грузинском языке, соответствующее постановление правительства вступило в силу. Основная часть ветеринарных препаратов в Грузии – импортируемая, и поэтому жителям Грузии, не знающим иностранных языков, приходится полагаться на объяснения ветеринаров или переводы. По новым правилам, информация о препарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или внутри нее. При этом в постановлении указано, что если разместить информацию о препарате невозможно на упаковке, то она должна быть предоставлена в виде вкладыша или другим альтернативным методом. Аналогичные правила в Грузии уже действуют для медицинских препаратов и продуктов. Грузинский язык является государственным языком Грузии и главным языком общения в стране. Как показали данные переписи населения, им владеет 90% граждан страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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