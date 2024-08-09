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Владельцам животных в Грузии будет проще разобраться с ветпрепаратами
Владельцам животных в Грузии будет проще разобраться с ветпрепаратами
Sputnik Грузия
Информация о ветпрепарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или как вкладыш 09.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-09T13:42+0400
2024-08-09T13:42+0400
2024-08-09T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ветеринарные препараты, которые продают в Грузии, должны быть с аннотацией или информацией о препарате на грузинском языке, соответствующее постановление правительства вступило в силу. Основная часть ветеринарных препаратов в Грузии – импортируемая, и поэтому жителям Грузии, не знающим иностранных языков, приходится полагаться на объяснения ветеринаров или переводы. По новым правилам, информация о препарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или внутри нее. При этом в постановлении указано, что если разместить информацию о препарате невозможно на упаковке, то она должна быть предоставлена в виде вкладыша или другим альтернативным методом. Аналогичные правила в Грузии уже действуют для медицинских препаратов и продуктов. Грузинский язык является государственным языком Грузии и главным языком общения в стране. Как показали данные переписи населения, им владеет 90% граждан страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси
грузия, общество, новости, тбилиси
Владельцам животных в Грузии будет проще разобраться с ветпрепаратами
Информация о ветпрепарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или как вкладыш
ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Ветеринарные препараты, которые продают в Грузии, должны быть с аннотацией или информацией о препарате на грузинском языке, соответствующее постановление правительства вступило в силу.
Основная часть ветеринарных препаратов в Грузии – импортируемая, и поэтому жителям Грузии, не знающим иностранных языков, приходится полагаться на объяснения ветеринаров или переводы.
По новым правилам
, информация о препарате на грузинском языке должна быть размещена или на упаковке, или внутри нее.
При этом в постановлении указано, что если разместить информацию о препарате невозможно на упаковке, то она должна быть предоставлена в виде вкладыша или другим альтернативным методом.
Аналогичные правила в Грузии уже действуют для медицинских препаратов и продуктов.
Грузинский язык является государственным языком Грузии и главным языком общения в стране. Как показали данные переписи населения, им владеет 90% граждан страны.