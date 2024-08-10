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Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T14:31+0400
2024-08-10T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланга со счетом 12:2. В следующем поединке грузинский борец встретится с Муразом Мчедлидзе, выступающим за Украину. Гиви Мачаршвили – двухкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европейских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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олимпиада-2024 в париже, спорт, новости, грузия, париж
олимпиада-2024 в париже, спорт, новости, грузия, париж
Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже
14:31 10.08.2024 (обновлено: 15:13 10.08.2024)
Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже.
Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланга со счетом 12:2. В следующем поединке грузинский борец встретится с Муразом Мчедлидзе, выступающим за Украину.
Гиви Мачаршвили – двухкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европейских игр.