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Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Грузинский борец вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса 10.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мачарашвили победил в 1/8 финала атлета из Южной Африки Николаса Йоханеса де Ланга со счетом 12:2. В следующем поединке грузинский борец встретится с Муразом Мчедлидзе, выступающим за Украину. Гиви Мачаршвили – двухкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и Европейских игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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