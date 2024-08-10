https://sputnik-georgia.ru/20240810/gruzinskiy-shtangist-ostalsya-bez-medali-na-olimpiade-v-parizhe-289399956.html
Грузинский штангист остался без медали на Олимпиаде в Париже
Грузинский штангист остался без медали на Олимпиаде в Париже
Sputnik Грузия
Золото досталось в этой весовой категории китайцу Лю Хуаньхуа 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T17:10+0400
2024-08-10T17:10+0400
2024-08-10T17:23+0400
олимпиада-2024 в париже
спорт
грузия
новости
париж
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251369629_0:89:2201:1327_1920x0_80_0_0_df2af70aa3e0b0d854681e753d551056.jpg
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский штангист Ираклий Чхеидзе завершил соревнование по тяжелой атлетике в весовой категории от 102 килограмм на Олимпиаде в Париже, показав пятый результат.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский тяжелоатлет в сумме в рывке и толчке набрал лишь 393 килограмма. Из-за травмы ноги при третьей попытке Чхеидзе не смог поднять штангу весом 223 килограмма, таким образом выбыв из гонки за медаль. Золото досталось в этой весовой категории китайскому тяжелоатлету Лю Хуаньхуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/04/251369629_156:0:2045:1417_1920x0_80_0_0_70408cb69d83b862e23c9c6707176373.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж
олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж
Грузинский штангист остался без медали на Олимпиаде в Париже
17:10 10.08.2024 (обновлено: 17:23 10.08.2024)
Золото досталось в этой весовой категории китайцу Лю Хуаньхуа
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский штангист Ираклий Чхеидзе завершил соревнование по тяжелой атлетике в весовой категории от 102 килограмм на Олимпиаде в Париже, показав пятый результат.
Грузинский тяжелоатлет в сумме в рывке и толчке набрал лишь 393 килограмма. Из-за травмы ноги при третьей попытке Чхеидзе не смог поднять штангу весом 223 килограмма, таким образом выбыв из гонки за медаль.
Золото досталось в этой весовой категории китайскому тяжелоатлету Лю Хуаньхуа.