https://sputnik-georgia.ru/20240810/gruzinskiy-shtangist-ostalsya-bez-medali-na-olimpiade-v-parizhe-289399956.html

Грузинский штангист остался без медали на Олимпиаде в Париже

Грузинский штангист остался без медали на Олимпиаде в Париже

Sputnik Грузия

Золото досталось в этой весовой категории китайцу Лю Хуаньхуа 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T17:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский штангист Ираклий Чхеидзе завершил соревнование по тяжелой атлетике в весовой категории от 102 килограмм на Олимпиаде в Париже, показав пятый результат.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Грузинский тяжелоатлет в сумме в рывке и толчке набрал лишь 393 килограмма. Из-за травмы ноги при третьей попытке Чхеидзе не смог поднять штангу весом 223 килограмма, таким образом выбыв из гонки за медаль. Золото досталось в этой весовой категории китайскому тяжелоатлету Лю Хуаньхуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж