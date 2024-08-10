https://sputnik-georgia.ru/20240810/gruziya-na-olimpiade-v-parizhe--raspisanie-vystupleniy-gruzin-10-avgusta-289392754.html

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 10 августа

Грузия на Олимпиаде в Париже – расписание выступлений грузин 10 августа

Sputnik Грузия

В копилке сборной Грузии пока четыре медали – золото, два серебра и бронза 10.08.2024, Sputnik Грузия

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2024-08-10T11:40+0400

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гено петриашвили

лаша талахадзе

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Пять грузинских спортсменов выступят на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в субботу, 10 августа.В 15 день Олимпиады разыграют 39 комплектов медалей в 21 виде спорта.В копилке сборной Грузии пока четыре медали – золото и два серебра, завоеванные дзюдоистами, а также бронза, выигранная боксером.Вольная борьбаГрузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, вышел в финал на Олимпиаде в Париже. Его соперником станет Амир Заре, выступающий за Иран. Поединок пройдет в субботу вечером, ориентировочно в 22:05 по тбилисскому времени.В субботу стартуют еще два грузинских борца-вольника.Грузинский борец вольного стиля Годердзи Дзебисашвили, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, встретится в 1/8 финала с Вазгеном Теваняном из Армении. Встреча пройдет ориентировочно в 13:14 по тбилисскому времени.Грузинский борец вольного стиля Гиви Мачарашвили, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, встретится в 1/8 финала с Николасом де Ланге из ЮАР. Встреча пройдет ориентировочно в 13:28 по тбилисскому времени.Тяжелая атлетикаГрузинский тяжелоатлет Ираклий Чхеидзе, выступающий в весовой категории до 102 килограммов, начнет свои выступления в 13:30.Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе, выступающий в весовой категории свыше 102 килограммов, начнет свои выступления в 22:30.Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2020, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, гено петриашвили, лаша талахадзе, олимпиада-2024 в париже