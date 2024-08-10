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Насколько безопасны лифты в Тбилиси?
Насколько безопасны лифты в Тбилиси?
Sputnik Грузия
В Грузии лифты являются собственностью жильцов дома, которые и отвечают за их безопасность 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Обязательную проверку прошли 5 047 из 11 тысяч лифтов в столице, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на данные Агентства технического и строительного надзора. В Грузии лифты являются собственностью жильцов дома, и они отвечают за их безопасность и соответствие нормам безопасности. В каждом многоквартирном доме есть товарищество и его председатель, избираемый на основании голосования на собрании из числа жильцов дома. В период с 2020 года по июль 2024 штрафы в связи с этим нарушением были выписаны 28 товариществам. В Грузии не существует никаких жилищно-коммунальных хозяйств. За снабжение домов водой, газом и электроэнергией отвечают частные компании, за вывоз мусора с территории дома – муниципальная служба. Жильцы могут обратиться за помощью к районным властям (гамгеоба) для получения софинансирования в решении проблем дома. Координатором между властями и жильцами выступает председатель товарищества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости тбилиси сегодня, грузия, общество, новости
тбилиси, новости тбилиси сегодня, грузия, общество, новости
Насколько безопасны лифты в Тбилиси?
В Грузии лифты являются собственностью жильцов дома, которые и отвечают за их безопасность
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Обязательную проверку прошли 5 047 из 11 тысяч лифтов в столице, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на данные Агентства технического и строительного надзора.
В Грузии лифты являются собственностью жильцов дома, и они отвечают за их безопасность и соответствие нормам безопасности. В каждом многоквартирном доме есть товарищество и его председатель, избираемый на основании голосования на собрании из числа жильцов дома.
Периодическая проверка лифтов должна осуществляться на основании обращения председателя товарищества раз в три года. Если этого не происходит, товарищество штрафуют на 500 лари.
В период с 2020 года по июль 2024 штрафы в связи с этим нарушением были выписаны 28 товариществам.
В Грузии не существует никаких жилищно-коммунальных хозяйств. За снабжение домов водой, газом и электроэнергией отвечают частные компании, за вывоз мусора с территории дома – муниципальная служба.
Все остальные вопросы по уходу за домом, в том числе за состоянием подъездов, лифтов и крыш, возлагаются на жильцов дома.
Жильцы могут обратиться за помощью к районным властям (гамгеоба) для получения софинансирования в решении проблем дома. Координатором между властями и жильцами выступает председатель товарищества.