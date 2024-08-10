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Олимпиада 2024: грузинский борец Годердзи Дзебисашвили проиграл в первом же этапе

Олимпиада 2024: грузинский борец Годердзи Дзебисашвили проиграл в первом же этапе

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Для Дзебисашвили это первые Олимпийские игры 10.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Годердзи Дзебисашвили, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, проиграл на первом же этапе соревнований на Олимпиаде в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дзебисашвили проиграл в 1/8 финала борцу из Армении Вазгену Теваняну. Между тем, у него остается шанс побороться за бронзу, если Теванян выйдет в финал. Для Дзебисашвили это первая Олимпиада. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж