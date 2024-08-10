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Олимпиада 2024: грузинский борец Годердзи Дзебисашвили проиграл в первом же этапе
Олимпиада 2024: грузинский борец Годердзи Дзебисашвили проиграл в первом же этапе
Sputnik Грузия
Для Дзебисашвили это первые Олимпийские игры 10.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Годердзи Дзебисашвили, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, проиграл на первом же этапе соревнований на Олимпиаде в Париже. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Дзебисашвили проиграл в 1/8 финала борцу из Армении Вазгену Теваняну. Между тем, у него остается шанс побороться за бронзу, если Теванян выйдет в финал. Для Дзебисашвили это первая Олимпиада. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж
олимпиада-2024 в париже, спорт, грузия, новости, париж

Олимпиада 2024: грузинский борец Годердзи Дзебисашвили проиграл в первом же этапе

14:05 10.08.2024 (обновлено: 14:26 10.08.2024)
© photo: Sputnik / Guillaume Baker / Перейти в фотобанкПариж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024
Париж выбран столицей летних Олимпийских игр 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2024
© photo: Sputnik / Guillaume Baker
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Для Дзебисашвили это первые Олимпийские игры
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинский борец вольного стиля Годердзи Дзебисашвили, выступающий в весовой категории до 65 килограммов, проиграл на первом же этапе соревнований на Олимпиаде в Париже.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Дзебисашвили проиграл в 1/8 финала борцу из Армении Вазгену Теваняну. Между тем, у него остается шанс побороться за бронзу, если Теванян выйдет в финал.
Для Дзебисашвили это первая Олимпиада.
© SputnikГрузия на Олимпиаде-2024 в Париже
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2024
Грузия на Олимпиаде-2024 в Париже
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