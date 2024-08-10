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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Sputnik Грузия

В основном граждане Грузии посещали Турцию (38,0%), Россию (16,7%), Армению (12,2%) 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T09:01+0400

2024-08-10T09:01+0400

2024-08-10T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Граждане Грузии во втором квартале 2024 года потратили за рубежом 594,3 миллиона лари, что на 15,6% больше аналогичных данных 2023 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1 057,2 лари, на 11,7% больше, чем в апреле-июне прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.Во втором квартале 2024 года граждане Грузии осуществили 562,1 миллиона визитов за границу, что на 3,4% больше показателя за тот же период 2023 года.Большую часть выездных визитов (46,6%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 360,2 тысячи, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичными данными 2023 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (39%), Россию (18%), Армению (11,9%) и страны ЕС (15,9%).Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников.Во втором квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 6,3 ночи, что на 4,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года.Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"