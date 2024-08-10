https://sputnik-georgia.ru/20240810/trassa-dlya-biatlona-i-katok-v-tbilisi--kak-idet-podgotovka-k-olimpiyskomu-festivalyu-289393520.html

Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю

Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю

Sputnik Грузия

В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой Европейского юношеского олимпийского фестиваля 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T11:58+0400

2024-08-10T11:58+0400

2024-08-10T11:58+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

фонд муниципального развития

мок

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251105623_0:349:2731:1885_1920x0_80_0_0_b7ac4c89b26a7c1f7a0fb477adabd990.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии в сентябре завершится строительство первой трассы для биатлона в Бакуриани и ледовой арены в Тбилиси к Олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил первый заместитель исполнительного директора Фонда муниципального развития Грузии Георгий Цибадзе. Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль – как летний, так и зимний – проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, бакуриани, фонд муниципального развития, мок