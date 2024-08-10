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Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю
Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю
Sputnik Грузия
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой Европейского юношеского олимпийского фестиваля 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии в сентябре завершится строительство первой трассы для биатлона в Бакуриани и ледовой арены в Тбилиси к Олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил первый заместитель исполнительного директора Фонда муниципального развития Грузии Георгий Цибадзе. Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль – как летний, так и зимний – проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, бакуриани, фонд муниципального развития, мок
спорт, грузия, новости, бакуриани, фонд муниципального развития, мок
Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой Европейского юношеского олимпийского фестиваля
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Грузии в сентябре завершится строительство первой трассы для биатлона в Бакуриани и ледовой арены в Тбилиси к Олимпийскому фестивалю 2025 года, заявил первый заместитель исполнительного директора Фонда муниципального развития Грузии Георгий Цибадзе.
Официально статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года получил горнолыжный курорт Бакуриани (Самцхе-Джавахети). Решение было принято на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Однако часть соревнований пройдет на спортплощадках Тбилиси и Батуми.
"Такой тип арены — первый в Грузии, и так как у грузинской стороны меньше опыта в обустройстве этой инфраструктуры, мы побывали в разных странах Европы, где получили опыт, познакомились с новейшими технологиями, которые предназначены для катка. Это будет уникальная инфраструктура для первых шагов по развитию хоккея и различных зимних видов спорта", - заявил Георгий Цибадзе.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа в Тбилиси. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой МОК. Фестиваль – как летний, так и зимний – проводится раз в два года.