https://sputnik-georgia.ru/20240810/verkhniy-lars-segodnya-proezda-v-gruziyu-ozhidayut-bolee-5-tysyach-gruzovikov-289395264.html

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 5 тысяч грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 5 тысяч грузовиков

Sputnik Грузия

На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс" 10.08.2024, Sputnik Грузия

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верхний ларс

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Более 5 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс. Всего с российской стороны въезда в Грузию к 13:00 субботы ожидали 5 285 грузовых автомобилей. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, армения, северная осетия