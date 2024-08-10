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Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 5 тысяч грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 5 тысяч грузовиков
Sputnik Грузия
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс" 10.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Более 5 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс. Всего с российской стороны въезда в Грузию к 13:00 субботы ожидали 5 285 грузовых автомобилей. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии, грузия, новости, общество, армения, северная осетия
Верхний Ларс сегодня: проезда в Грузию ожидают более 5 тысяч грузовиков
13:03 10.08.2024 (обновлено: 13:20 10.08.2024)
На российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта "Верхний Ларс"
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Более 5 тысяч грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта. Однако на российской территории образовалась очередь трейлеров из-за нехватки мест на стоянке у таможенно-пропускного пункта Верхний Ларс.
Всего с российской стороны въезда в Грузию к 13:00 субботы ожидали 5 285 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим сегодня пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.