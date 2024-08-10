https://sputnik-georgia.ru/20240810/vybory-v-gruzii-2024-chislo-zaregistrirovannykh-partiy-dlya-uchastiya-v-vyborakh-rastet-289395660.html

Выборы в Грузии 2024: число зарегистрированных партий для участия в выборах растет

Выборы в Грузии 2024: число зарегистрированных партий для участия в выборах растет

Sputnik Грузия

Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T19:09+0400

2024-08-10T19:09+0400

2024-08-10T19:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 17 из 28 партий, подавших заявки в Центральную избирательную комиссию на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, говорится на сайте ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, т. е. не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна была до 1 августа представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах. К этому времени регистрацию прошли: Отказано в регистрации было партиям: "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия", "Партия развития Грузии", "Европейские социалисты", "Народная партия", "Национал-демократическая партия", "Традиционалисты", "Единая коммунистическая партия Грузии". Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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