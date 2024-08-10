Выборы в Грузии 2024: число зарегистрированных партий для участия в выборах растет
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 17 из 28 партий, подавших заявки в Центральную избирательную комиссию на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года, говорится на сайте ЦИК.
Срок подачи заявок на участие в выборах неквалифицированных партий, т. е. не участвовавших в последних парламентских выборах и не имеющих своего представителя в парламенте, истек 15 июля. Для регистрации такая партия должна была до 1 августа представить в ЦИК не менее 25 тысяч подписей избирателей, поддерживающих ее участие в выборах.
К этому времени регистрацию прошли:
"За Грузию" экс-премьера Грузии Георгия Гахария
"Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили
"Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе
"Третий путь" Георгия Туманишвили
"Грузия" Георгия Лилуашвили
"Социал-демократическая партия" Автандила Велтаури
"За справедливость" Эки Беселия
"Свободная Грузия" Кахи Кукава
"Левый альянс" Константина Гугушвили
"Трибуна" Давида Чичинадзе
"Измени Грузию" Георгия Гагнидзе
"Для народа" Анны Долидзе
"Партия зеленых" Георгия Гачечиладзе
"Единство грузин" Гайоза Мамаладзе
"Свободный выбор – новая альтернатива" Георгия Патаридзе
"Партия единства Грузии и развития" Камала Мурадханова
"Альянс демократов" Георгия Бучукури.
Отказано в регистрации было партиям: "Свобода – путь Звиада Гамсахурдия", "Партия развития Грузии", "Европейские социалисты", "Народная партия", "Национал-демократическая партия", "Традиционалисты", "Единая коммунистическая партия Грузии".
В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и неквалифицированные партии.
Квалифицированные партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа.
В число этих партий входят:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Единое национальное движение"
"Лело для Грузии"
"Новый политический центр – Гирчи"
"Граждане"
"Европейская Грузия"
"Альянс патриотов Грузии"
"Стратегия Агмашенебели"
"Закон и право"
"Европейские демократы"
"Республиканская партия"
"Прогресс и свобода"
"Государство для народа".
Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.