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Провокационный танец от Тима Уолца и собака на гребне волны: самые смешные фото недели
Провокационный танец от Тима Уолца и собака на гребне волны: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T14:35+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Провокационный танец от Тима Уолца и собака на гребне волны: самые смешные фото недели
14:35 11.08.2024 (обновлено: 15:06 11.08.2024)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Gregorio Borgia
Группа мексиканских верующих в традиционных костюмах встречается с Папой Франциском в Ватикане.
Группа мексиканских верующих в традиционных костюмах встречается с Папой Франциском в Ватикане.
© AP Photo / Eakin Howard
Собака-серфер во время чемпионата мира по серфингу среди собак в США.
Собака-серфер во время чемпионата мира по серфингу среди собак в США.
© AP Photo / Esteban Felix
Президент Чили Габриэль Борич показывает язык во время беседы с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Сантьяго.
Президент Чили Габриэль Борич показывает язык во время беседы с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Сантьяго.
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкУчастники экстремального шоу каскадеров и трансформеров на территории ТРЦ "Планета" в Красноярске.
Участники экстремального шоу каскадеров и трансформеров на территории ТРЦ "Планета" в Красноярске.
© photo: Sputnik / Vladimir AstapkovichЛюди во время дождя в Москве.
Люди во время дождя в Москве.
© AP Photo / Joe Lamberti
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц прибывают на предвыборный митинг в Филадельфии.
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц прибывают на предвыборный митинг в Филадельфии.
© AP Photo / Ng Han Guan
Женщина зевает возле скульптуры в Пекине.
Женщина зевает возле скульптуры в Пекине.
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкМеждународный Сибирский марафон, который проходит в рамках празднования Дня города Омска.
Международный Сибирский марафон, который проходит в рамках празднования Дня города Омска.