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Глава грузинской диаспоры в России осудил нахождение грузин в рядах ВСУ

Глава грузинской диаспоры в России осудил нахождение грузин в рядах ВСУ

Sputnik Грузия

Президент Грузинской ФНКА в России призывал всех грузин в рядах ВСУ бросить оружие и вернуться к своим семьям 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T18:55+0400

2024-08-11T18:55+0400

2024-08-11T19:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе осуждает участие в боевых действиях этнических грузин в рядах ВСУ, призывает их бросить оружие и вернуться к своим семьям, говорит в ТГ-канале "Грузинская община России".Данная реакция вызвана после появления в Сети информации о нахождении грузин по национальности в Курской области в рядах ВСУ. "Сотни тысяч грузин проживают в Российской Федерации и ведут свою деятельность во всех сферах жизни страны. Грузины в России со всеми народами вместе мирно и дружно создают лучшее будущее для своих детей. Появление в Курской области наемников грузинской национальности направлена против каждого из нас. Призываю всех грузин в рядах ВСУ бросить оружие и вернуться к своим семьям! Это не ваша война и вы не являетесь официальными представителями Грузии, махая грузинским флагом в рядах ВСУ. Я лично приеду в Курск и стану перед пулями, которыми вы стреляете против россиян", – заявляет Давид Цецхладзе. В настоящее время Давид Цецхладзе находится в рабочей поездке по СКФО. После возвращения планирует отправиться в Курскую область. Также ведется сбор гуманитарной помощи.Атака на Курскую областьНа минувшей неделе около тысячи боевиков ВСУ начали наступление, чтобы захватить приграничные территории в Курской области. Российские военные остановили продвижение украинских подразделений.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию. Он обратил особое внимание на то, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, а их целями в том числе являются гражданские объекты.С 7 августа на территории области введен режим чрезвычайной ситуации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, россия, новости, общество, давид цецхладзе, обострение ситуации вокруг украины