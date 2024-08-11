https://sputnik-georgia.ru/20240811/gruzinskikh-prizerov-i-chempionov-olimpiady-v-parizhe-nagradyat-ordenami---premer-289408127.html
Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами - премьер
Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами - премьер
Sputnik Грузия
Олимпийские чемпионы должны быть награждены орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T19:57+0400
2024-08-11T19:57+0400
2024-08-11T19:57+0400
спорт
новости
грузия
ираклий кобахидзе
лаша бекаури
гено петриашвили
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0c3421e40b1e455a28e5b9599f190f4e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов - орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. На Олимпиаде в Париже у сборной Грузии семь медалей – три золота, три серебра и одна бронза. Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг) и тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг). Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг), а также у борца Гиви Мачарашвили (-97 кг), бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг). По словам главы правительства, по данному вопросу будет проведена официальная презентация. Кроме того, за золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс). Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_9664a6d18be34ca2d5d77885e2d05b13.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, ираклий кобахидзе, лаша бекаури, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
спорт, новости, грузия, ираклий кобахидзе, лаша бекаури, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже
Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами - премьер
Олимпийские чемпионы должны быть награждены орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов - орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
На Олимпиаде в Париже у сборной Грузии семь медалей – три золота, три серебра и одна бронза. Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг) и тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг). Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг), а также у борца Гиви Мачарашвили (-97 кг), бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг).
"Мы провели консультации с председателем парламента и считаем, что призеров следует наградить орденом Чести. Что касается олимпийских чемпионов, то они должны быть награждены орденом Победы имени Святого Георгия. Это наша позиция", - заявил Кобахидзе.
По словам главы правительства, по данному вопросу будет проведена официальная презентация.
Кроме того, за золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс).
Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.