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Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами - премьер

Грузинских призеров и чемпионов Олимпиады в Париже наградят орденами - премьер

Sputnik Грузия

Олимпийские чемпионы должны быть награждены орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T19:57+0400

2024-08-11T19:57+0400

2024-08-11T19:57+0400

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гено петриашвили

олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Призеров Олимпийских Игр в Париже наградят орденом Чести, а чемпионов - орденом Победы имени Святого Георгия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. На Олимпиаде в Париже у сборной Грузии семь медалей – три золота, три серебра и одна бронза. Золотые медали сборной Грузии принесли дзюдоист Лаша Бекаури (-90 кг), борец Гено Петриашвили ( до 125 кг) и тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+102 кг). Серебряные медали у дзюдоистов Тато Григалашвили (-81 кг) и Ильи Суламанидзе ( -100 кг), а также у борца Гиви Мачарашвили (-97 кг), бронза у боксера Лаши Гурули (63,5 кг). По словам главы правительства, по данному вопросу будет проведена официальная презентация. Кроме того, за золотую медаль Олимпиады спортсмены получат от правительства Грузии миллион лари ($370 тыс), за серебряную – 500 тысяч ($185 тыс), за бронзовую – 250 тысяч ($92 тыс). Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 47 медалей – из них 13 золотых, 15 серебряных и 19 бронзовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, ираклий кобахидзе, лаша бекаури, гено петриашвили, олимпиада-2024 в париже