https://sputnik-georgia.ru/20240811/skolko-chelovek-pogiblo-v-gruzii-v-pozharakh-s-nachala-goda-289338312.html

Сколько человек погибло в Грузии в пожарах с начала года

Сколько человек погибло в Грузии в пожарах с начала года

Sputnik Грузия

За последние годы наибольшее количество погибших во время пожаров было зафиксировано в 2017 году 11.08.2024, Sputnik Грузия

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пожар

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. За первые полгода 2024 года во время пожаров в Грузии погиб 21 человек, 122 – пострадали, говорится в материалах, опубликованных на сайте МВД.Всего с января по июнь текущего года было зафиксировано 5 985 пожаров, разрушено 253 здания. В огне погибло 10 голов крупного рогатого скота. За последние годы наибольшее количество погибших во время пожаров было зафиксировано в 2017 году — 79 человек, а наименьшее (45 человек) – в 2021 году. Больше всего пожаров также было зафиксировано в 2017 году – 15 222. Что касается крупного рогатого скота, то больше всего (160 голов) погибло в огне в 2015 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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пожар, грузия, новости, происшествия