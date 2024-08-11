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Третье золото Олимпиады для Талахадзе и для Грузии
Третье золото Олимпиады для Талахадзе и для Грузии
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Несмотря на конкуренцию, грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T00:31+0400
2024-08-11T00:31+0400
2024-08-11T00:31+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+109 кг) в третий раз завоевал золотую медаль Олипиады в Париже, принеся третье золото в копилку сборной Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Несмотря на конкуренцию, грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья. В рывке Талахадзе взял вес в 215 кг, а в толке – 255 кг. В сумме двоеборья – 470 кг.Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2020, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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олимпиада-2024 в париже, лаша талахадзе, спорт, грузия, новости
олимпиада-2024 в париже, лаша талахадзе, спорт, грузия, новости
Третье золото Олимпиады для Талахадзе и для Грузии
Несмотря на конкуренцию, грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе (+109 кг) в третий раз завоевал золотую медаль Олипиады в Париже, принеся третье золото в копилку сборной Грузии.
Несмотря на конкуренцию, грузинский богатырь завоевал золото по сумме двоеборья. В рывке Талахадзе взял вес в 215 кг, а в толке – 255 кг. В сумме двоеборья – 470 кг.
Талахадзе – двукратный олимпийский чемпион 2016 и 2020, семикратный чемпион мира (2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023), семикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023). Установил 23 мировых рекорда в весовых категориях свыше 105 кг и свыше 109 кг. Действующий мировой рекордсмен в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Абсолютный рекордсмен по поднятому весу в рывке (225 кг), в толчке (267 кг) и в сумме двоеборья (492 кг).