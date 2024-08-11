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Время Ч: ситуация в Курской области, провалы ВСУ в Донбассе и новые учения США в Молдове
Время Ч: ситуация в Курской области, провалы ВСУ в Донбассе и новые учения США в Молдове
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T15:17+0400
2024-08-11T15:17+0400
2024-08-11T15:17+0400
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Зачем ВСУ решили начать бои на курском направлении? Смогла ли авантюра Киева ослабить нажим России в зоне СВО?Почему даже Запад не верит в успех курского наступления Украины? На каких еще направлениях ВСУ попытаются нанести удары? Что означают учения США в Румынии? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, донбасс, молдова, россия, аналитика, сша, видео
мультимедиа, видео, донбасс, молдова, россия, аналитика, сша, видео
Время Ч: ситуация в Курской области, провалы ВСУ в Донбассе и новые учения США в Молдове
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Зачем ВСУ решили начать бои на курском направлении? Смогла ли авантюра Киева ослабить нажим России в зоне СВО?
Почему даже Запад не верит в успех курского наступления Украины? На каких еще направлениях ВСУ попытаются нанести удары? Что означают учения США в Румынии?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.