https://sputnik-georgia.ru/20240811/vremya-ch-situatsiya-v-kurskoy-oblasti-provaly-vsu-v-donbasse-i-novye-ucheniya-ssha-v-moldove-289406247.html

Время Ч: ситуация в Курской области, провалы ВСУ в Донбассе и новые учения США в Молдове

Время Ч: ситуация в Курской области, провалы ВСУ в Донбассе и новые учения США в Молдове

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T15:17+0400

2024-08-11T15:17+0400

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Зачем ВСУ решили начать бои на курском направлении? Смогла ли авантюра Киева ослабить нажим России в зоне СВО?Почему даже Запад не верит в успех курского наступления Украины? На каких еще направлениях ВСУ попытаются нанести удары? Что означают учения США в Румынии? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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