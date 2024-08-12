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Русское оружие: "Калашников" повышает эффективность войск

Русское оружие: "Калашников" повышает эффективность войск

Sputnik Грузия

Самый известный в мире автомат Калашникова постоянно меняется к лучшему. Модификация АК-12 образца 2023 года унаследовала технологические высоты АК-74М и... 12.08.2024, Sputnik Грузия

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Концерн "Калашников" во вторник с опережением графика передал ВС России новую партию усовершенствованных автоматов АК-12, которые сменят в боевом строю легендарные АК-74М. Российские войска в зоне СВО массово оснащены самым современным автоматическим оружием.Основные отличия АК-12/23 – повышенные кучность и темп стрельбы (700 выстрелов в минуту), меньшая отдача, выдающаяся эргономичность. Напомню, нормальной кучностью стрельбы АК-74 считается разлет пуль до 15 см по четырем пробоинам на дистанции 100 м (сопоставимо с характеристиками американской автоматической винтовки М16 калибра 5,56 мм).Улучшен ударно-спусковой механизм. Для повышения точности стрельбы цевье сделано свободно вывешенным – оно не касается ствола, это снижает влияние хвата и используемой опоры на кучность стрельбы. Новый диоптрический прицел имеет два перекидных целика с отверстиями диаметром 4,5 мм и 1,8 мм, которые необходимы для эффективной стрельбы на дистанции до 150 метров и на большую дальность соответственно. Прицельная дальность стрельбы АК-12 – до 800 метров.Кроме всепогодного диоптрического прицела, на крышке ствольной коробки АК-12 имеется планка Пикатинни, необходимая для установки коллиматорных, оптических и других прицелов. Такое цевье позволяет значительно повысить эффективность ведения огня, и улучшает охлаждение ствола. Сложно переоценить возможность ведения боя в темное время суток с прицелом ночного видения.На стволе АК-12 образца 2023 года установлен новый постоянный дульный тормоз-компенсатор, вместо аналогичного устройства с байонетным креплением. Этот конструктивный элемент позволяет быстро установить "глушитель" поверх компенсатора. Переводчик-предохранитель стал двусторонним, что удобно для левшей. В войсках по достоинству оценили регулируемый по длине на шесть положений складной приклад (дает возможность десантироваться с парашютом). Полупрозрачный магазин позволяет при стрельбе легко контролировать количество оставшихся патронов.Он уважать себя заставилДля повышения удобства изменен угол наклона рукояти АК-12, и она соединена со спусковой скобой. Длина автомата в боевом положении – 935 мм, со сложенным прикладом – 690 мм. Вес АК-12 с пустым магазином – 3,7 кг. Современная модификация разработана на базе АК-74М, и на 54 процента унифицирована с предшественником.Основное индивидуальное стрелковое оружие ВС России автомат АК-12 образца 2023 года считается вершиной развития системы Калашникова. Неслучайно АК-12 интегрирован в состав боевой экипировки "Ратник", главное свойство которой – адаптация под выполняемые задачи и физические особенности военнослужащего. Российская армия получила сотни тысяч комплектов "Ратника", и каждый включает более 60 элементов: оружие и прицелы, средства индивидуальной защиты и связи, автономные источники тепла, системы активной защиты слуха. То есть, в боевом строю – сотни тысяч АК-12.Самый массовый в истории человечества автомат Калашникова произведен в количестве более 100 млн единиц. Новый АК-12 получил по наследству от АК-74 сплав удачных технических решений и надежности, которые высокую боевую эффективность, гарантируют значительный спрос на мировом рынке. Автомат АК-12/23 под патрон калибра 5,56×45 мм практически сразу привлек внимание зарубежных заказчиков – из Индии, Бангладеш, Египта, Мьянмы, Ирана и других дружественных стран.Российский концерн "Калашников" был и остается признанным мировым лидером в области разработки и производства автоматического оружия. Все гениальное просто, однако сложный процесс совершенствования линейки АК продолжается. На форуме "Армия-2024" концерн "Калашников" впервые представит модернизированный титановый бронешлем "Барс-М" с новым забралом. Это логично, ведь повышение эффективности и "живучести" стрелка и его оружия на поле боя – задача комплексная.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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