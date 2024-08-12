https://sputnik-georgia.ru/20240812/bessmertnyy-primer-edinstva--premer-gruzii-pozdravil-zhiteley-strany-s-didgoroba-289412995.html
Бессмертный пример единства – премьер Грузии поздравил жителей страны с Дидгороба
Бессмертный пример единства – премьер Грузии поздравил жителей страны с Дидгороба
Sputnik Грузия
Именно после дидгорской битвы Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе, заявил Кобахидзе 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T12:17+0400
2024-08-12T12:17+0400
2024-08-12T13:33+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
давид агмашенебели
илия второй
праздник
дидгорская битва
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412374_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f2b0586a81d1859bd48c01e54461248a.jpg
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Победа в дидгорской битве является бессмертным примером единства и непоколебимости, воинской славы и героизма грузин, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии по случаю праздника Дидгороба.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Праздник Дидгороба связан с одной из самых известных и важных дат в истории страны: в этот день в 1121 году грузинский царь Давид Агмашенебели (Строитель) в Дидгори одержал победу над армией турков-сельджуков. Это сражение привело к разгрому армии сельджукских эмиров и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. По словам главы грузинского правительства, великая победа, одержанная девять веков назад, относится к числу величайших военно-стратегических побед в мировой истории. "Эта победа создала твердую основу для укрепления свободы и государственности Грузии. Победа в дидгорской битве заложило начало "золотого века" грузинской истории – политического, экономического, культурного, религиозного, образовательного возрождения", – отметил премьер. Именно после дидгорской битвы, по словам премьера, Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе. В то же время дидгорская битва была великим днем победы христианских ценностей, на которых до сих пор основывается национальная идентичность и уникальная грузинская культура, подчеркнул Кобахидзе. По его словам, на Дидгорском поле была неравная битва: враг был многочислен. "Но на нашей стороне была справедливость, закрепленная единством государства и церкви, достоинством, патриотизмом, любовью к родине, преданностью стране и, конечно же, мудростью и мужеством великого Давида Агмашенебели", – отметил Кобахидзе. Премьер также вспомнил слова Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – "Дидгори еще предстоит победить!", которые, по мнению премьера, наилучшим образом выражают смысл сегодняшнего дня.Поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будут представлены традиционная одежда и блюда. Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу. Одноименный мемориальный комплекс с огромными мечами на горе Дидгори был возведен в 1976 году по проекту выдающегося грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412374_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_15313e1c6177f95e5beb3d3717538333.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид агмашенебели, илия второй, праздник, дидгорская битва
грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид агмашенебели, илия второй, праздник, дидгорская битва
Бессмертный пример единства – премьер Грузии поздравил жителей страны с Дидгороба
12:17 12.08.2024 (обновлено: 13:33 12.08.2024)
Именно после дидгорской битвы Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе, заявил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Победа в дидгорской битве является бессмертным примером единства и непоколебимости, воинской славы и героизма грузин, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии по случаю праздника Дидгороба.
Праздник Дидгороба связан с одной из самых известных и важных дат в истории страны: в этот день в 1121 году грузинский царь Давид Агмашенебели (Строитель) в Дидгори одержал победу над армией турков-сельджуков. Это сражение привело к разгрому армии сельджукских эмиров и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны.
"Сегодня мы отмечаем важнейшую дату в истории нашей родины. Победа в дидгорской битве – бессмертный пример единства и непоколебимости, воинской славы и героизма грузин. Эта победа во многом определила наше дальнейшее развитие", – заявил Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, великая победа, одержанная девять веков назад, относится к числу величайших военно-стратегических побед в мировой истории.
"Эта победа создала твердую основу для укрепления свободы и государственности Грузии. Победа в дидгорской битве заложило начало "золотого века" грузинской истории – политического, экономического, культурного, религиозного, образовательного возрождения", – отметил премьер.
Именно после дидгорской битвы, по словам премьера, Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе. В то же время дидгорская битва была великим днем победы христианских ценностей, на которых до сих пор основывается национальная идентичность и уникальная грузинская культура, подчеркнул Кобахидзе.
"Соответственно, дидгорская битва сыграла решающую роль в определении европейской идентичности Грузии, на которой сегодня основывается наше стремление к интеграции в европейскую семью", – сказал Кобахидзе.
По его словам, на Дидгорском поле была неравная битва: враг был многочислен.
"Но на нашей стороне была справедливость, закрепленная единством государства и церкви, достоинством, патриотизмом, любовью к родине, преданностью стране и, конечно же, мудростью и мужеством великого Давида Агмашенебели", – отметил Кобахидзе.
Премьер также вспомнил слова Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – "Дидгори еще предстоит победить!", которые, по мнению премьера, наилучшим образом выражают смысл сегодняшнего дня.
"Мы всегда должны помнить, что только с достоинством и самопожертвованием во имя Родины мы можем преодолеть величайшие вызовы, сохранить мир в Грузии, объединить страну, достичь основные национальные цели. Еще раз поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю укреплять, продвигать вперед, объединять нашу родину!" – сказал премьер.
Поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будут представлены традиционная одежда и блюда.
Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.
Одноименный мемориальный комплекс с огромными мечами на горе Дидгори был возведен в 1976 году по проекту выдающегося грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили.