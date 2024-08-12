https://sputnik-georgia.ru/20240812/bessmertnyy-primer-edinstva--premer-gruzii-pozdravil-zhiteley-strany-s-didgoroba-289412995.html

Бессмертный пример единства – премьер Грузии поздравил жителей страны с Дидгороба

Бессмертный пример единства – премьер Грузии поздравил жителей страны с Дидгороба

Sputnik Грузия

Именно после дидгорской битвы Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе, заявил Кобахидзе 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T12:17+0400

2024-08-12T12:17+0400

2024-08-12T13:33+0400

грузия

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дидгорская битва

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Победа в дидгорской битве является бессмертным примером единства и непоколебимости, воинской славы и героизма грузин, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии по случаю праздника Дидгороба.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Праздник Дидгороба связан с одной из самых известных и важных дат в истории страны: в этот день в 1121 году грузинский царь Давид Агмашенебели (Строитель) в Дидгори одержал победу над армией турков-сельджуков. Это сражение привело к разгрому армии сельджукских эмиров и освобождению Тбилиси, который стал столицей страны. По словам главы грузинского правительства, великая победа, одержанная девять веков назад, относится к числу величайших военно-стратегических побед в мировой истории. "Эта победа создала твердую основу для укрепления свободы и государственности Грузии. Победа в дидгорской битве заложило начало "золотого века" грузинской истории – политического, экономического, культурного, религиозного, образовательного возрождения", – отметил премьер. Именно после дидгорской битвы, по словам премьера, Грузия закрепила за собой звание сильнейшего государства в регионе. В то же время дидгорская битва была великим днем победы христианских ценностей, на которых до сих пор основывается национальная идентичность и уникальная грузинская культура, подчеркнул Кобахидзе. По его словам, на Дидгорском поле была неравная битва: враг был многочислен. "Но на нашей стороне была справедливость, закрепленная единством государства и церкви, достоинством, патриотизмом, любовью к родине, преданностью стране и, конечно же, мудростью и мужеством великого Давида Агмашенебели", – отметил Кобахидзе. Премьер также вспомнил слова Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго – "Дидгори еще предстоит победить!", которые, по мнению премьера, наилучшим образом выражают смысл сегодняшнего дня.Поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будут представлены традиционная одежда и блюда. Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу. Одноименный мемориальный комплекс с огромными мечами на горе Дидгори был возведен в 1976 году по проекту выдающегося грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, давид агмашенебели, илия второй, праздник, дидгорская битва