https://sputnik-georgia.ru/20240812/iskusstvennyy-ostrov-v-batumi---vlasti-priostanovili-otsenku-proekta-289427849.html

Искусственный остров в Батуми - власти приостановили оценку проекта

Искусственный остров в Батуми - власти приостановили оценку проекта

Sputnik Грузия

Строительство острова создает угрозу безопасности нефтяного терминала, считают в управляющей компании 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T22:44+0400

2024-08-12T22:44+0400

2024-08-12T22:44+0400

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батуми

национальное агентство окружающей среды

батумский нефтяной терминал

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды приостановило процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) искусственного острова "Батуми Айленд" после обращения в ведомство ООО "Терминал 1", сообщило издание Business Press News. В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года. "Терминал 1" представил документы, согласно которым строительство/обустройство острова в рамках имеющегося проекта недопустимо из-за безопасности нефтяного терминала. "Терминал 1" управляет нефтяным терминалом, прилегающим к Батумскому рыбному рынку, а компания Ambassador Batumi Island строит искусственный полуостров на противоположной стороне этого терминала. По информации компании "Терминал 1", в 2022 году была выдана рекомендация относительно безопасного расстояния от границ терминала, превышение которого строящимся островом поставит под угрозу безопасность судоходства. Кроме того, опасения компании основаны на многолетнем опыте и оценке международной проектной компании "Анкор Инжиниринг". Компания также направила в министерства и ведомство грузинскую версию предварительной оценки "Анкор Инжиниринг". В документе перечислены те трудности, с которыми столкнется "Терминал 1" в случае строительства острова. По информации "Терминал 1", с сторону их причала и маршрута захода судов движется тяжелая техника, люди, приближаясь к месту перезагрузки, где даже просто наличие телефона уже взрывоопасно, не говоря уже о возможном саботаже с открытой территории. Инвестор "Амбасадор групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей. Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми. Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома. Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, батуми, национальное агентство окружающей среды, батумский нефтяной терминал