Искусственный остров в Батуми - власти приостановили оценку проекта
© Courtesy of Tornike RijvadzeСтроительство искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Tornike Rijvadze
Подписаться
Строительство острова создает угрозу безопасности нефтяного терминала, считают в управляющей компании
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды приостановило процедуру оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) искусственного острова "Батуми Айленд" после обращения в ведомство ООО "Терминал 1", сообщило издание Business Press News.
В черноморском курортном городе Батуми планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Строительство "Батуми Айленд" начато в сентябре 2022 года.
"Терминал 1" представил документы, согласно которым строительство/обустройство острова в рамках имеющегося проекта недопустимо из-за безопасности нефтяного терминала.
"Абсурдно устраивать универсальную туристическую зону в районе стоянки и перегрузки нефтеналивных танкеров, где есть зона разлива, зона повышенной опасности, где все действия прописаны правилами/инструкциями порта и регламентированы", - говорится в сообщении компании.
"Терминал 1" управляет нефтяным терминалом, прилегающим к Батумскому рыбному рынку, а компания Ambassador Batumi Island строит искусственный полуостров на противоположной стороне этого терминала.
По информации компании "Терминал 1", в 2022 году была выдана рекомендация относительно безопасного расстояния от границ терминала, превышение которого строящимся островом поставит под угрозу безопасность судоходства.
Кроме того, опасения компании основаны на многолетнем опыте и оценке международной проектной компании "Анкор Инжиниринг". Компания также направила в министерства и ведомство грузинскую версию предварительной оценки "Анкор Инжиниринг". В документе перечислены те трудности, с которыми столкнется "Терминал 1" в случае строительства острова.
© courtesy of Island AmbassadoriКрупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
Крупный туристический проект в Батуми - проект острова на Черном море
По информации "Терминал 1", с сторону их причала и маршрута захода судов движется тяжелая техника, люди, приближаясь к месту перезагрузки, где даже просто наличие телефона уже взрывоопасно, не говоря уже о возможном саботаже с открытой территории.
Инвестор "Амбасадор групп" планирует потратить на строительство первой фазы проекта не менее 100 миллионов долларов и трудоустроить две тысячи местных жителей.
Решением правительства и соответствующим постановлением компании предоставлено право застроить участок площадью 90 га в поселениях Барцхана и Тамар в Батуми.
© Courtesy of Ambassadori Batumi IslandКрупнейший инвестиционный проект строительства искусственного острова "Батуми Айленд"
Крупнейший инвестиционный проект строительства искусственного острова "Батуми Айленд"
© Courtesy of Ambassadori Batumi Island
Согласно проекту, на острове появятся общественные пляжи, зоны активного и пассивного отдыха, аквапарки, променады, приморский бульвар, яхт-клуб, образовательные заведения, торговые центры, гостиницы и жилые дома.
Представленная концепция предполагает привлечение масштабных инвестиций и расширение административных границ Батуми, что означает избавление города от существующей застройки и укрепление его береговой линии.