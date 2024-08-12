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Исторический материал не должен служить основой для новых конфликтов – Крючков

Исторический материал не должен служить основой для новых конфликтов – Крючков

Sputnik Грузия

В истории грузино-российских отношений были сложные периоды, и их необходимо обсуждать, считает доктор исторических наук, профессор СКФУ Игорь Крючков. 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T18:55+0400

2024-08-12T18:55+0400

2024-08-12T18:55+0400

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Своим мнением о состоянии грузино-российских отношений и перспективах их развития он поделился в ходе презентации книги "История взаимоотношений России и Грузии" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Очень много было сложных периодов во взаимоотношениях России и Грузии. Мы их должны так же обсуждать. Не должно оставаться не обсужденных тем. Не должно оставаться белых пятен в истории наших взаимоотношений. Но исторический материал должен служить не основой для каких-то новых конфликтов, разбирательств, а он должен служить основой для того, чтобы мы в будущем уверенно смотрели друг другу в глаза. И мы должны сделать все, чтобы между нашими странами, между нашими народами не было больше никаких конфликтов, и чтобы наши отношения развивались поступательно", — заявил эксперт.Крючков видит необходимость в отходе от риторики и поведения "старшего брата – младшего брата", поскольку Россия и Грузия являются состоятельными странами. При этом эксперт отмечает, отдавая дань вкладу грузинского государства в укрепление российского, что развитие самой России связано с Грузией. Эксперт выражает надежду, что в Грузии разделяют эту позицию и осознают необходимость развития добрососедских отношений с Россией, в первую очередь, на равноправной партнерской основе.

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