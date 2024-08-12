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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
Sputnik Грузия
В Тбилиси в эти дни будет преимущественно без осадков 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T19:00+0400
2024-08-12T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков в Западной Грузии и кратковременные дожди в восточной части страны 13-15 августа, при этом столбик термометра поднимется до + 33 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>В Тбилиси в эти дни будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. Будет дуть северо-западный ветер. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) с 13 августа будет солнечно. До 16 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 16 августа погода будет преимущественно без осадков, а температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) до 16 августа ожидается преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха составит +29...+31 градус. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) до 16 августа прогнозируют преимущественно ясную погоду. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) возможен кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также возможен кратковременный дождь, грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) возможен кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, новости, грузия, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?
В Тбилиси в эти дни будет преимущественно без осадков
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков в Западной Грузии и кратковременные дожди в восточной части страны 13-15 августа, при этом столбик термометра поднимется до + 33 градусов, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси в эти дни будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса. Будет дуть северо-западный ветер.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) с 13 августа будет солнечно. До 16 августа осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +28...+30 градусов.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 16 августа погода будет преимущественно без осадков, а температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) до 16 августа ожидается преимущественно ясная погода. Днем температура воздуха составит +29...+31 градус.
В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) до 16 августа прогнозируют преимущественно ясную погоду. Температура воздуха днем составит +26...+28 градусов.
В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) возможен кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +31...+33 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) также возможен кратковременный дождь, грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) возможен кратковременный дождь, местами грозы, град и усиление ветра. Температура воздуха днем составит +22...+24 градуса.