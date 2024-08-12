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Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Sputnik Грузия
За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T09:01+0400
2024-08-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июля 2024 года, составило 296 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 296 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 17 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма
грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июля 2024 года, составило 296 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, из 296 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 17 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются:
Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 768 лиц младше 18 лет, из которых 348 стали жертвами семейного насилия, 113 – жертвами сексуальных преступлений, а 108 – жертвами угроз.
За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.