https://sputnik-georgia.ru/20240812/nesovershennoletnie-v-gruzii--prestupniki-i-zhertvy-289400970.html

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы

Sputnik Грузия

За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 июля 2024 года, составило 296 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 296 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 17 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: За шесть месяцев 2024 года был убит один несовершеннолетний, а трое стали жертвами попыток убийства. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, сакстат, тюрьма