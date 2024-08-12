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Поиски погибшего альпиниста в горах Грузии продолжаются
Поиски погибшего альпиниста в горах Грузии продолжаются
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В поисках погибшего альпиниста задействован вертолет погранполиции 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T11:27+0400
2024-08-12T11:27+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинские спасатели продолжают поиски погибшего при восхождении на гору Шхельда в Сванети (4 386 метров над уровнем моря) альпиниста Арчила Бадриашвили, говорится в сообщении Службы по управлению ЧС. Из-за ухудшения метеоусловий в воскресенье группе альпинистов потребовалась помощь спасателей, которые с помощью вертолета пограничной полиции благополучно доставили троих человек в Местия. Эвакуированные альпинисты сообщили об одном погибшем. По их словам, вероятно, он погиб в результате удара молнии. Дружба в горах: будущее альпинизма в Грузии>>С утра понедельника в поисках погибшего альпиниста задействован вертолет погранполиции. На месте поисков сохраняются сложные метеоусловия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, местия, сванети, арчил бадриашвили
происшествия, грузия, новости, местия, сванети, арчил бадриашвили
Поиски погибшего альпиниста в горах Грузии продолжаются
11:27 12.08.2024 (обновлено: 11:35 12.08.2024)
В поисках погибшего альпиниста задействован вертолет погранполиции
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Грузинские спасатели продолжают поиски погибшего при восхождении на гору Шхельда в Сванети (4 386 метров над уровнем моря) альпиниста Арчила Бадриашвили, говорится в сообщении Службы по управлению ЧС.
Из-за ухудшения метеоусловий в воскресенье группе альпинистов потребовалась помощь спасателей, которые с помощью вертолета пограничной полиции благополучно доставили троих человек в Местия. Эвакуированные альпинисты сообщили об одном погибшем. По их словам, вероятно, он погиб в результате удара молнии.
С утра понедельника в поисках погибшего альпиниста задействован вертолет погранполиции. На месте поисков сохраняются сложные метеоусловия.