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Посольство Грузии распространило заявление в связи с пожаром в Греции

Посольство Грузии распространило заявление в связи с пожаром в Греции

Sputnik Грузия

Посольство призывает граждан Грузии соблюдать указания соответствующих ведомств Греции, включая требования об эвакуации 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T11:10+0400

2024-08-12T11:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Греции постоянно находится на связи с соответствующими службами Греции из-за лесного пожара в столичном регионе Аттика, также в круглосуточном режиме действует горячая линия, на которую за последние сутки не поступало сообщений от граждан страны, говорится в заявлении посольства Грузии в Греции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Греческие пожарные не могут справиться с распространением пожара, который начался в воскресенье днем около 15:00 по местному времени в местечке Варнава в столичном регионе Аттика. Огонь очень быстро распространился из-за сильного ветра, скорость которого достигала 90 километров в час (25-28 м/c). Горячая линия посольства размещена на веб-сайтах как посольства, так и консульства. При этом посольство призывает граждан Грузии соблюдать указания соответствующих ведомств Греции, включая требования об эвакуации, если она потребуется. "Посольство, в свою очередь, предоставит вам обновленную информацию по мере необходимости", – говорится в заявлении. В диппредставительстве Грузии также указаны следующие номера телефонов экстренных служб Греции: полиция – 100, пожарная служба – 199, скорая помощь – 166. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и в воскресенье вечером вернулся в Афины из-за критической ситуации, связанной с пожарами. Утром сообщили об эвакуации жителей ряда поселений региона. Представитель пожарной службы также сообщил, что уже эвакуирована детская больница и военный госпиталь. На месте происшествия работают 510 пожарных с 16 пешими командами и 152 единицами техники, а также большое количество добровольцев. Сложные погодные условия Сложность тушения пожара заключается в сильном ветре, который сохранялся даже ночью. В ближайшие часы ожидается усиление его интенсивности. Ветер помешал потушить пожар и сразу после возгорания. Так, через пять минут после начала пожара авиатехника уже сбросила первую партию воды, а через 10 минут туда были направлены первые наземные силы. Но из-за ветра огонь быстро распространился и создал экстремальную ситуацию с непрерывными очагами и новыми фронтами. В настоящее время в Греции установилась жаркая и сухая погода, а воздух прогревается примерно до +34°C. По прогнозам синоптиков, в районе ЧП ветер может усилиться до 17,2–20 м/с.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, греция, афины, посольство грузии в греции, лесной пожар