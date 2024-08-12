https://sputnik-georgia.ru/20240812/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-alpinista-archila-badriashvili-289418531.html
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили
Sputnik Грузия
Бадриашвили было 34 года 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T15:51+0400
2024-08-12T15:51+0400
2024-08-12T16:38+0400
новости
грузия
происшествия
сванети
ираклий кобахидзе
арчил бадриашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412374_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f2b0586a81d1859bd48c01e54461248a.jpg
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили на горе Шхельда в Сванети (4 386 метров над уровнем моря). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информация о гибели альпиниста появилась в СМИ в воскресенье, 11 августа. Спасателям удалось эвакуировать трех других альпинистов с горы Шхельда в Сванети. Именно они сообщили о гибели одного из участников группы, вероятно, от удара молнии. Позже выяснилось, что речь идет об Арчиле Бадриашвили. Ему было 34 года.Трое грузинских альпинистов Бакар Гелашвили, Арчил Бадриашвили и Георгий Тепнадзе были удостоены своего рода "Оскара", награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Or), за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане. "Золотой ледоруб" – международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сванети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412374_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_15313e1c6177f95e5beb3d3717538333.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, сванети, ираклий кобахидзе, арчил бадриашвили
новости, грузия, происшествия, сванети, ираклий кобахидзе, арчил бадриашвили
Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили
15:51 12.08.2024 (обновлено: 16:38 12.08.2024)
Бадриашвили было 34 года
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили на горе Шхельда в Сванети (4 386 метров над уровнем моря).
Информация о гибели альпиниста появилась в СМИ в воскресенье, 11 августа. Спасателям удалось эвакуировать трех других альпинистов с горы Шхельда в Сванети. Именно они сообщили о гибели одного из участников группы, вероятно, от удара молнии. Позже выяснилось, что речь идет об Арчиле Бадриашвили. Ему было 34 года.
"Арчил был альпинистом высочайшего класса, который вместе с двумя товарищами по команде впервые завоевал самую престижную спортивную награду в истории грузинского альпинизма – "Золотой ледоруб". Выражаю соболезнования членам семьи, друзьям, родственникам и коллегам Арчила Бадриашвили", – заявил премьер.
Трое грузинских альпинистов Бакар Гелашвили, Арчил Бадриашвили и Георгий Тепнадзе были удостоены своего рода "Оскара", награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Or), за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане.
"Золотой ледоруб" – международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года.