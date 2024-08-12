https://sputnik-georgia.ru/20240812/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-alpinista-archila-badriashvili-289418531.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили

Sputnik Грузия

Бадриашвили было 34 года 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T15:51+0400

2024-08-12T15:51+0400

2024-08-12T16:38+0400

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арчил бадриашвили

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи с гибелью альпиниста Арчила Бадриашвили на горе Шхельда в Сванети (4 386 метров над уровнем моря). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информация о гибели альпиниста появилась в СМИ в воскресенье, 11 августа. Спасателям удалось эвакуировать трех других альпинистов с горы Шхельда в Сванети. Именно они сообщили о гибели одного из участников группы, вероятно, от удара молнии. Позже выяснилось, что речь идет об Арчиле Бадриашвили. Ему было 34 года.Трое грузинских альпинистов Бакар Гелашвили, Арчил Бадриашвили и Георгий Тепнадзе были удостоены своего рода "Оскара", награды "Золотой ледоруб 2022" (Piolet d'Or), за восхождение на вершину Сараграр в Пакистане. "Золотой ледоруб" – международная награда за выдающиеся достижения в альпинизме. Она присуждается ежегодно французским журналом Montagnes и The Groupe de Haute Montagne с 1992 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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