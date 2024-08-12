https://sputnik-georgia.ru/20240812/rassledovat-sobytiya-2008-goda-nado-ne-posle-vyborov-a-do--politolog-289417611.html

Расследовать события 2008 года надо не после выборов, а до – политолог

Расследовать события 2008 года надо не после выборов, а до – политолог

Sputnik Грузия

Преступления, совершенные режимом Саакашвили против человечества, намного серьезнее, чем те, за которые он отбывает наказание в палате люкс, заявил политолог 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T18:29+0400

2024-08-12T18:29+0400

2024-08-12T18:29+0400

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сша

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Политическое преступление 2008 года режима Саакашвили против человеческих ценностей надо расследовать не после выборов, а как минимум до них, так как главные конкуренты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на выборах являются никем иным, как представителями той силы, которой было совершено это преступление, заявил политолог, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Ранее, в годовщину августовских событий, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что августовской войны 2008 года удалось бы избежать, если бы у власти находилось не "Единое национальное движение", а такие же патриоты, как "Грузинская мечта". Хидирбегишвили заявил, что намерения расследовать события 2008 года являются "предвыборным пиаром", так как их расследовать нужно было еще 12 лет назад, как только партия "Грузинская мечта" пришла к власти. Возвращаясь к событиям 2008 года, политолог вспоминает, что началу конфликта не было никаких предпосылок – было свободное перемещение граждан, заключались смешанные браки и все было мирно. "Но, как известно, мир на Кавказе никогда не входил в интересы Соединенных Штатов. Саакашвили обманули мифом о том, что Грузия должна избавиться от спорных территорий, где проживает население с большим количеством российских паспортов, потому что без этих территорий страну будет проще принять в НАТО", – заявил Хидирбегишвили. Поэтому большой заслугой основателя партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили является тот факт, что партия "Единое национальное движение" фактически отстранено от участия в делах по управлению страной. Всего, по словам политолога, Иванишвили выделился тремя знаковыми делами. "Первое дело – это восстановление гуманитарных и экономических отношений с Россией. Второе – от власти фактически отстранена партия Саакашвили "Единое национальное движение", третье – работающая в стране лаборатория Лугара прекратила служить интересам США", – заявил Хидирбегишвили. Недавно грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, арно хидирбегишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, сша