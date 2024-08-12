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Сотрудник департамента особых заданий МВД Грузии обвиняется в тяжком преступлении

Сотрудник департамента особых заданий МВД Грузии обвиняется в тяжком преступлении

Sputnik Грузия

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T21:41+0400

2024-08-12T21:41+0400

2024-08-12T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии после гибели потерпевшего в селе Атени Горийского района (регион Шида Картли) ужесточила обвинение сотруднику департамента особых заданий МВД дела на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, которое привело к его гибели, сообщили в пресс-службе ведомства. По информации прокуратуры, следствием установлено, что 29 июля в селе Атени инспектор департамента особых заданий МВД и находящийся вместе с ним второй обвиняемый нанесли потерпевшему опасные для жизни повреждения в область головы и тела, в результате чего 11 августа потерпевший скончался. Прокуратура предъявила обоим фигурантам дела обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасному для жизни, группой лиц, повлекшее причинение смерти". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет. В указанном уголовном деле на первом этапе расследования одному из обвиняемых было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а второму фигуранту дела – в недонесении о тяжком преступлении. Позже обвинения были уточнены и ужесточены. Один из обвиняемых помещен в пенитенциарное учреждение, а второй объявлен в розыск. Обоим в качестве меры пресечения избрано тюремное заключение. Расследование уголовного дела в Специальной следственной службе продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, горийский район, шида картли, генеральная прокуратура грузии, специальная следственная служба